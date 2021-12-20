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Кому категорически нельзя есть апельсины: ответ врача

Врач-нутрициолог Юлия Половинская рассказала, кому категорически нельзя употреблять апельсины и почему

20 декабря 2021, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Апельсины — вкусный, доступный и полезный продукт, поэтому периодически он должен появляться в рационе. Но некоторым людям лучше отказаться от цитрусовых. Врач-нутрициолог Юлия Половинская рассказала, почему.

Кому категорически нельзя есть апельсины: ответ врача

Апельсины (фото из открытых источников)

Отметим, что в составе апельсинов есть витамины А, С, В, РР, а также магний, фосфор, калий, кальций, железо и другие ценные вещества. Но несмотря на свою полезность, апельсины являются сильными аллергенами и употребление их в большом количестве может привести к аллергической реакции и анафилактическому шоку. 

Эксперт отметила, что ограничить плод в меню стоит также тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта. А еще стоит знать, что апельсин имеет высокую кислотность, а это может плохо сказаться на эмали зубов. Постепенно она может начать разрушаться, так что, если пьете апельсиновый сок, то берите трубочку. 

Кроме того, все цитрусовые обладают мочегонным эффектом, и потому их лучше не есть при почечных заболеваниях.

Напомним, что перед употреблением овощи и фрукты нужны мыть, потому что на них скапливается грязь и различные бактерии. Но многие задаются вопросом, зачем мыть апельсины, мандарины и другие цитрусовые, ведь их употребляют без кожуры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в период с ноября по декабрь текущего года в Украине изменился ценник на цитрусовые. С наступлением декабря стоимость этих фруктов стала стремительно падать. 

Читайте также, что витамин С (аскорбиновая кислота) является мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунитет, защищает кожу, снижает воспалительные процессы в организме и выполняет еще множество других функций. Считается, что главным источником вещества являются цитрусовые, но витамина С много и в других овощах и фруктах.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20211217/apelsiny-1764143226.html
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