Когда нет кофе: какие продукты и напитки помогут проснуться

Миллионы людей привыкли начинать свой день с чашечки ароматного кофе, ведь этот напиток придает энергии и бодрости. Но что делать, если кофе внезапно закончился? Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какие продукты и напитки смогут его заменить.

Чем заменить утром кофе / Фото: TAMAS PAP/UNSPLASH

Специалист отметила, что продукты можно условно разделить на два вида: первый обладает бодрящим эффектом, а второй — успокаивающим.

По словам диетолога, хорошей заменой утреннего кофе может стать натуральный сок грейпфрута, апельсина или других цитрусовых.

Также взбодриться можно с помощью ягод и фруктов, например, вишни/черешни/клубники/кислых яблок. А вот груши и сливы не подойдут, поскольку обладают успокаивающим эффектом.

Придать энергии утром помогут и баклажаны, чеснок, огурец, свежий лук. Но употреблять их желательно в свежем виде, потому что термическая обработка лишает их подобных свойств.

Двойным эффектом обладают мясо и рыба. Но их бодрящие свойства зависят не от температуры приготовления, а от "окружения". Так, рыба, щедро приправленная специями, с легкостью заменит утреннюю порцию кофе, в то время как стейк подействует как мощное успокоительное.

Напомним, что кофе — вкусный и популярный напиток, который придает бодрости, сил и энергии. Но у него тоже есть срок годности. Как понять, что кофе испортился и можно ли его употреблять?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кофейные зерна в шоколаде бодрят, но не вызывают перенапряжения мозга и меньше вредят сердцу, чем чашка кофе, выпитая утром. Такими выводами поделилась врач-нейропсихолог Ирина Хвингия.

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