Названо лакомство, заменяющее утреннюю чашку кофе

CC0 / Engin_Akyurt / Coffee

Кофейные зерна в шоколаде бодрят, но не вызывают перенапряжения мозга и меньше вредят сердцу, чем чашка кофе по утрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Специалист отметила, что кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем, а шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс.

Шоколад также помогает нейтрализовать негативное влияние кофе на сердечно-сосудистую систему и снижает уровень "плохого" холестерина. Активировать нервную систему и не навредить организму способны около пяти зерен. При этом кофе, чай и подобное лакомство дают лишь временный эффект, но не заменяют полноценный отдых.

Вместе с тем нейропсихолог Хвингия рекомендует спать 7-8 часов в сутки. В противном случае человек почувствует себя истощенной даже без физической нагрузки из-за хронической усталости.

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