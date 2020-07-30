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Главная Новости Здоровье диета и питание Названо лакомство, заменяющее утреннюю чашку кофе
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Названо лакомство, заменяющее утреннюю чашку кофе

Это лакомство снижает уровень «плохого» холестерина

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Названо лакомство, заменяющее утреннюю чашку кофе

CC0 / Engin_Akyurt / Coffee

Кофейные зерна в шоколаде бодрят, но не вызывают перенапряжения мозга и меньше вредят сердцу, чем чашка кофе по утрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия. 

Специалист отметила, что кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем, а шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс.

Шоколад также помогает нейтрализовать негативное влияние кофе на сердечно-сосудистую систему и снижает уровень "плохого" холестерина. Активировать нервную систему и не навредить организму способны около пяти зерен. При этом кофе, чай и подобное лакомство дают лишь временный эффект, но не заменяют полноценный отдых.

Вместе с тем нейропсихолог Хвингия рекомендует спать 7-8 часов в сутки. В противном случае человек почувствует себя истощенной даже без физической нагрузки из-за хронической усталости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему летом надо пить меньше кофе.


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