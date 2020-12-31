Клопотенко рассказал, как разнообразить вкус шампанского

Шампанское — неотъемлемый атрибут Нового года, ведь именно этот напиток наливают в бокалы под бой курантов. Украинский повар, победитель кулинарного шоу "Мастер шеф" Евгений Клопотенко рассказал, чем в новогоднюю ночь (и не только) можно разнообразить вкус игристого.

как разнообразить вкус шампанского / фото: klopotenko

На своем сайте Клопотенко рассказал, что ему захотелось разнообразить традиционный вкус шампанского и он решил добавить в него цитрусовые.

"Мне захотелось немного разнообразить традиционный вариант, и я решил, что нужно добавить к шампанскому каких-то цитрусовых. Я остановил свой выбор на грейпфруте, его небольшая терпкость отлично сочетается с игристыми винами и освежает вкус", — написал кулинар.

Для приготовления напитка понадобится минимум свободного времени и ингредиентов: бутылка шампанского (брют или полусладкое), 2 грейпфрута и лед (по желанию). Фрукты помойте, разрежьте пополам, выдавите из них сок. Можно это делать руками, а можно воспользоваться прессом для цитрусовых. Сок грейпфрута разлейте по бокалам, и он должен занимать 1/3 емкости. Можно регулировать самостоятельно соотношение сока и игристого вина.

Напомним, врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты не подходят в качестве закуски под шампанское. В первую очередь, стоит отказаться от шоколада, мармеладок и других сладостей, потому что вместе с игристым они повышают уровень глюкозы в крови.

Ранее "Комментарии" сообщало, что сомелье и представитель винодельческого дома Moët & Chandon Мари-Кристин Осселин говорит, что самая идеальная закуска к шампанскому — картофель фри. По ее словам, "соленость" и "хрусткость" картофеля отлично сочетаются с пузырьками шампанского и его пикантной кисловатостью.

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