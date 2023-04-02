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Кардиолог объясняет, какие семь продуктов он никогда не будет есть

Ведущий сердечный врач назвал семь продуктов, которые он никогда не ест, чтобы сохранить свое здоровье.

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

В список запрещенных продуктов доктора Дипака Бхатта попали такие очевидные варианты как фастфуд, красное мясо и алкоголь, однако есть и неожиданные позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily . Mail .

Кардиолог объясняет, какие семь продуктов он никогда не будет есть

Кардиолог Дипака Бхатта. Фото из открытых источников

В Украине от болезней сердца и сосудов ежегодно умирает около 250-300 тыс. человек, делающих эти заболевания самыми большими убийцами. По словам доктора Бхатта, отказ или уменьшение потребления определенных продуктов может улучшить здоровье человека.


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Кокосовое масло

Кокосовое масло все чаще появляется в украинских магазинах, однако, по словам Дипака Бхатта, оно содержит больше насыщенных жиров, чем сало, что может вызвать накопление холестерина в кровеносных сосудах. Кокосовое масло пользуется здоровьем, но это, как и все — в определенный момент слишком много чего угодно, вероятно, будет иметь обратный эффект.

Избыток белка

Люди, которые заботятся о своем здоровье и ходят в спортзалы, преимущественно придерживаются многобелковой диеты. Кардиолог объясняет, что большое количество белка может навредить почкам. Рекомендованное количество белка составляет 0,6 г на 1 кг веса. Это означает, что человек весом 74 кг потребляет 60 г белка в день. Чрезмерное потребление белка также может означать, что другие группы продуктов пренебрегают.

Энергетические напитки

Кардиолог утверждает, что из-за высокого содержания сахара и других ингредиентов в энергетических напитках может повышаться АД и возникать аритмия.

Красное мясо

Худшее для здоровья сердечно-сосудистой системы — это красное мясо, считает доктор Бхатта и добавляет, что нет никаких сомнений, что красное мясо повышает риск сердечных заболеваний, а также рака. Обработанное мясо, например колбаса, бекон и салями, имеет большое количество калорий, насыщенных жиров и соли.

Алкоголь

Известный кардиолог считает мифом идею, что алкоголь хорошо влияет на работу сердца. Алкоголь – это, в сущности, пустые калории, лишенные какой-либо питательной ценности, рассказывает Дипака Бхатта. Этот продукт повышает риск возникновения проблемы с сердечным ритмом или аритмией, известной как фибрилляция предсердий.

Фастфуд

По словам кардиолога, фастфуд может быть настолько вредным, что будет препятствовать действию лекарства. Бхатта рассказывает, что скорая пища имеет много соли и сахара и определенные лекарства могут хуже действовать в таком состоянии, чем если бы человек питался не фастфудом.

Сахар

Ведущий врач советует избегать добавления сахара в блюда. Потребление сахара в большем количестве может привести к увеличению накопления жира в организме. Со временем организм начинает сопротивляться действию инсулина, и поджелудочная железа должна производить больше инсулина, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы. Длительное повышение уровня сахара в крови может привести к развитию диабета 2 типа.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-11887301/Im-cardiologist-seven-foods-Ill-never-eat-why.html
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