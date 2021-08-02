Кардиолог объяснил, могут ли бутерброды быть полезными

Бутерброды обычно относят к вредной пище, потому что в них хлеб сочетается со сливочным маслом или жирным сыром, с беконом, мясом и другими калорийными продуктами, "тяжелыми" для желудка.

Полезны ли бутерброды для здоровья (фото из открытых источников)

Врач-кардиолог Филипп Кузьменко отметил, что нельзя все бутерброды называть вредными, а всю "домашнюю пищу" — полезной. Дело в том, что бутерброды тоже могут состоять из полезных ингредиентов, а полезная пища — оказаться "жироуглеводной бомбой". Все зависит от состава и способа приготовления блюда.

Если хотите сделать полезный для здоровья бутерброд, тогда замените в нем белый хлеб на зерновой, а колбасу — на отварное мясо или рыбу. Также добавьте свежие овощи, натуральные соусы, и у вас получится полезный и вкусный перекус. Даже те, кто на диете, могут позволить себе бутерброды. Только в таких случаях упор нужно делать на белковых составляющих и овощах.

Напомним, что завтрак — самый важный прием пищи, потому что он заряжает нас энергий и дарит заряд бодрости. Но завтрак должен быть не только вкусным, а и питательным. Многие люди привыкли утром есть бутерброды с колбасой, но полезно ли это? Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что в колбасе и ветчине содержится много вредных жиров и опасных компонентов, в частности консерванты и красители, которые могут навредить здоровью.

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