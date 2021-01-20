Диетолог дала рецепт антиковидного «бутерброда здоровья»

Коронавирусная инфекция серьезно бьет по иммунной системе, поэтому восстановление организма может быть очень длительным и тяжелым. Врач-диетолог Ирина Дядикова рассказали, какие продукты стоит добавить в рацион и как приготовить "бутерброд здоровья".

как приготовить бутерброд здоровья (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что зимой не стоит подвергать свой организм стрессу и садиться на жесткие диеты, особенно на фоне пандемии, ведь ему нужно больше витаминов, аминокислот и других ценных веществ. Людям, у которых проблемы с легкими, нужно добавить в свое меню не только белки, но и жиры животного происхождения. Кроме того, важно следить, чтобы питание было правильно сбалансированным.

Врач посоветовала утром готовить себе "бутерброд здоровья". В него входит сало, размолотое в пасту, а также зерна кинзы, укроп, черный перец. Все ингредиенты нужно соединить, перемешать и положить в баночку, чтобы каждое утро намазывать себе на хлеб.

Также специалист посоветовала употреблять продукты, способствующие укреплению иммунной системы, например, лук, имбирь, чеснок, ведь они обладают мощными бактерицидными свойствами. А вот от жирной и тяжелой пищи лучше отказаться, потому что они создают дополнительную нагрузку для поджелудочной железы, а в период болезни такой расклад может лишь усугубить ситуацию.

Напомним, недавно немецкие специалисты выяснили, что сок из черноплодной рябины почти на 97% способен ослабить коронавирус, при чем за несколько минут. Эффективный результат также показал гранатовый сок и зеленый чай, которые подавили активность вируса в десятки раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие четыре продукта нужно есть при коронавирусе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!