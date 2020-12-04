Четыре продукта, которые нужно есть при коронавирусе

Новое исследование американских ученых показало, что больным коронавирусом рекомендуется включить в свой рацион питания несколько известных всем нам продуктов. Эксперты уверены, что их употребление благотворно скажется на общем состоянии пациентов с коронавирусной болезнью. Об этом сообщает издание Frontiers in Plant Science. Фото из открытых источников

Так, в исследовании ученых Университета штата Северной Каролины говорится, что химические соединения, содержащиеся в некоторых продуктах, могут "помешать" коронавирусу. В частности, таковыми названы зеленый чай и ягоды двух сортов круглолистного винограда "мускадин" (включая семена и кожицу). Ученые сообщают, что эти продукты подавляют активность ферментов протеазы SARS-CoV-2. Кроме того, хотя и в меньшей степени чем виноград и зеленый чай, снижают активность ферментов COVID-19 еще два продукта – темный шоколад и какао.

Напомним, популярный врач Евгений Комаровский озвучил неожиданный лайфхак в борьбе с коронавирусом. Медик рассказал, как нужно правильно спать при коронавирусе. Оказывается, выбранная поза для сна может помочь больным с тяжелой формой коронавирусной болезни и значительно облегчить их страдания.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, ученые отмечают специфическое влияние коронавирусной болезни на психику человека. Врач-инфекционист сообщил, что медики разделились на два лагеря в оценке влияния коронавирусной инфекции на эмоциональное состояние человека. Больные коронавирусом, действительно, могут испытывать сильную слабость вплоть до депрессивных настроений.

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