Комаровский озвучил неожиданный лайфхак в борьбе с коронавирусом

Язык
Coinspot 04.12.2020
BTC/USD
19268.70
ETH/USD
606.40
LTC/USD
87.17
НБУ 04.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Как оказалось, сон
на животе важен при коронавирусе и может облегчить тяжелое состояние пациента.
Об этом заявил доктор Евгений Комаровский в видео, опубликованном на его канале
в Youtube. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Как заявил врач, когда у человека коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, то один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких – положение сна на животе.
Делать так Комаровский советует как при тяжелой форме коронавируса, так и при средней тяжести течения инфекции. Врач рекомендует лежать на животе при любых поражениях легких, обнаруженных компьютерной томографией, а также одышке.
Тем, кому сложно спать в такой позе из-за большого живота, Комаровский советует провернуть один маневр. Дело в том, что все пружинные ортопедические матрасы, как правило, имеют молнию: нужно расстегнуть ее и вытащить из матраса каждую вторую пружину, чтобы в области живота не было пружин.
Как ранее сообщалось, ученые отмечают специфическое влияние коронавирусной болезни на психику человека. Врач сообщил, что ученые разделились на два лагеря в оценке влияния коронавируса на эмоциональное состояние человека.
Также мы писали, что инфекционист озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине. Врач рассказал, сколько еще волн коронавируса нам придется пройти и когда это болезнь наконец-то перестанет приводить к большому количеству смертей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости