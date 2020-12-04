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Комаровский озвучил неожиданный лайфхак в борьбе с коронавирусом

Доктор Комаровский рассказал, как нужно спать при коронавирусе

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Как оказалось, сон на животе важен при коронавирусе и может облегчить тяжелое состояние пациента. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский в видео, опубликованном на его канале в Youtube.

Комаровский озвучил неожиданный лайфхак в борьбе с коронавирусом

Фото из открытых источников

Как заявил врач, когда у человека коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, то один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких – положение сна на животе.

"Вирус поражает задние отделы легких, — поясняет Комаровский. — И когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен – и это значительно улучшает состояние человека".

Делать так Комаровский советует как при тяжелой форме коронавируса, так и при средней тяжести течения инфекции. Врач рекомендует лежать на животе при любых поражениях легких, обнаруженных компьютерной томографией, а также одышке.

Тем, кому сложно спать в такой позе из-за большого живота, Комаровский советует провернуть один маневр. Дело в том, что все пружинные ортопедические матрасы, как правило, имеют молнию: нужно расстегнуть ее и вытащить из матраса каждую вторую пружину, чтобы в области живота не было пружин.


Как ранее сообщалось, ученые отмечают специфическое влияние коронавирусной болезни на психику человека. Врач сообщил, что ученые разделились на два лагеря в оценке влияния коронавируса на эмоциональное состояние человека.

Также мы писали, что инфекционист озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине. Врач рассказал, сколько еще волн коронавируса нам придется пройти и когда это болезнь наконец-то перестанет приводить к большому количеству смертей.


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