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Какую специю назвали одной из самых полезных в мире

Эксперты рассказали, какую специю называют одной из самых полезных в мире и в чем ее особенность для здоровья

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие специи обладают полезными свойствами, поэтому часто используются в лечебных целях. Одной из них является корица. Эксперты отмечают, что ее необходимо почаще добавлять в свой рацион и рассказали, что в ней особенного.

Какую специю назвали одной из самых полезных в мире

Польза корица / Фото: pixabay.com

Исследователи доказали, что регулярное употребление корицы помогает снизить в крови уровень сахара за счет увеличения чувствительности клеток к инсулину. Конечно же, надеяться только на одну корицу не стоит, прием специи нужно совмещать со сбалансированным рационом, тогда и будет заметный эффект.

Кроме этого, корица помогает снизить в крови уровень "вредного" холестерина, предотвращая развитие опасных заболеваний, в частности инсульта и атеросклероза. 

Также специя обладает целям рядом витаминов и полезных веществ, например, А, B1, B2, B9, а еще калием, марганцем, железом, медью, селеном, которые необходимы для поддержания правильной работы организма, особенно иммунной системы. Специя богата циннамальдегидом — органическим соединением, которое подавляет рост различных видов бактерий. 

Напомним, что глаукомой называют заболевание, связанное с повышенным внутриглазным давлением, которое может привести к слепоте. Ученые из Лондона выяснили, что на ранних стадиях предотвратить недуг можно, а поможет в этом куркумин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что частое употребление гвоздики способно предотвратить появление сахарного диабета. 

Читайте также, что с возрастом запасы коллагена постепенно истощаются, поэтому кожа лица становится сухой, бледной и менее эластичной. Многих женщин такая проблема начинает волновать, поэтому они прибегают к помощи различных чудо-кремов. Но пополнить запасы коллагена можно и благодаря популярной приправе.


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Источник: https://profile.ru/news/society/health/ot-vysokogo-sahara-holesterina-i-dlya-immuniteta-nazvana-odna-iz-samyh-poleznyh-specij-950723/
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