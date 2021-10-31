Какую специю назвали одной из самых полезных в мире

Многие специи обладают полезными свойствами, поэтому часто используются в лечебных целях. Одной из них является корица. Эксперты отмечают, что ее необходимо почаще добавлять в свой рацион и рассказали, что в ней особенного.

Польза корица / Фото: pixabay.com

Исследователи доказали, что регулярное употребление корицы помогает снизить в крови уровень сахара за счет увеличения чувствительности клеток к инсулину. Конечно же, надеяться только на одну корицу не стоит, прием специи нужно совмещать со сбалансированным рационом, тогда и будет заметный эффект.

Кроме этого, корица помогает снизить в крови уровень "вредного" холестерина, предотвращая развитие опасных заболеваний, в частности инсульта и атеросклероза.

Также специя обладает целям рядом витаминов и полезных веществ, например, А, B1, B2, B9, а еще калием, марганцем, железом, медью, селеном, которые необходимы для поддержания правильной работы организма, особенно иммунной системы. Специя богата циннамальдегидом — органическим соединением, которое подавляет рост различных видов бактерий.

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