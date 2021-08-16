Многие люди предпочитают пить ароматизованный чай в пакетиках, не подозревая о том, что вместо пользы и бодрости, могут нанести своему организму вред. Врач-нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какая опасность может скрываться в напитке.

Какую опасность скрывает ароматизированный чай (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что большинство производителей вместо натуральных кусочков фруктов и ягод, добавляют в чай дешевые красители и ароматизаторы, способные вызвать аллергию и навредить здоровью при регулярном употреблении. Вместо того чтобы насладиться вкусным чаем с витаминами и полезными веществами, содержащимися в чайных листочках, человек пьет подкрашенную воду с приятным ароматом.

Кроме этого, при изготовлении такого чая листья часто излишне перемалывают, поэтому определить его качество довольно сложно. Производители дешевых марок могут добавлять всякую труху. Из-за этого лучше отдавать предпочтение листовому чаю.

Напомним, что многие украинцы любят полакомиться сушеной или же вяленой рыбой. Её могут употреблять как отдельно, так и в качестве закуски под недорогой алкоголь, к примеру пиво. Однако совсем малое количество людей задумывается, какую опасность может нести подобная еда. Самая большая опасность рыбы, приготовленной с помощью вяления или сушки, кроется в вероятности подхватить ботулизм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко рассказала, что любимые многими "шипучки", то есть газированные напитки, могут нанести человеческому организму непоправимый вред в жару. От употребления газировки страдают не только наш желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы, но и зубы.

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