Какую грубую ошибку при варке яиц допускают почти все

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Светлана Шкурупий
Одним
из самых популярных блюд на завтрак являются яйца, потому что содержат много
белка, витаминов и других полезных веществ. Однако, многие люди в процессе
варки яиц совершают одну грубую ошибку, которая делает их вредными.
Как варить яйца (фото из открытых источников)
Специалисты
отметили, что это связано с температурой. Как правило, яйца бросают в воду уже
после того, как она закипела, но если сварить продукт таким образом, то он
слегка приобретет зеленоватый оттенок. Оказалось, что такой эффект дает сульфид
железа — сложное неорганическое вещество, и если употреблять часто такие яйца,
то это чревато энтеритом — воспалением в области тонкого кишечника.
Поэтому
лучше варить бросать яйца в холодную воду, предварительно ее посолив. Потом
нужно подождать 5-8 минут, чтобы вода закипела, а потом еще 5 минут поддержать
продукт в воде.
Определить,
правильно ли приготовлено яйцо и безопасно ли оно для здоровья, можно по цвету
желтка: он должен быть оранжево-желтым.
Напомним,
яйца, хоть и обладают многими
полезными качествами, в свой рацион их включают далеко не все. Но если вдруг вы
надумали что-то испечь, тогда этот крутой лайфхак вам пригодится. Это настоящая
находка для аллергиков, веганов и тех, у кого просто не оказалось яиц в
холодильнике.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что пространство в холодильнике
должно быть правильно организовано, тогда продукты будут оставаться свежими
долгое время. Например, яйца нельзя хранить в дверцах, несмотря на то, что для
них там есть специальные ячейки. Для чего это нужно?
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