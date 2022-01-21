Какую грубую ошибку при варке яиц допускают почти все

Одним из самых популярных блюд на завтрак являются яйца, потому что содержат много белка, витаминов и других полезных веществ. Однако, многие люди в процессе варки яиц совершают одну грубую ошибку, которая делает их вредными.

Как варить яйца (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что это связано с температурой. Как правило, яйца бросают в воду уже после того, как она закипела, но если сварить продукт таким образом, то он слегка приобретет зеленоватый оттенок. Оказалось, что такой эффект дает сульфид железа — сложное неорганическое вещество, и если употреблять часто такие яйца, то это чревато энтеритом — воспалением в области тонкого кишечника.

Поэтому лучше варить бросать яйца в холодную воду, предварительно ее посолив. Потом нужно подождать 5-8 минут, чтобы вода закипела, а потом еще 5 минут поддержать продукт в воде.

Определить, правильно ли приготовлено яйцо и безопасно ли оно для здоровья, можно по цвету желтка: он должен быть оранжево-желтым.

Напомним, яйца, хоть и обладают многими полезными качествами, в свой рацион их включают далеко не все. Но если вдруг вы надумали что-то испечь, тогда этот крутой лайфхак вам пригодится. Это настоящая находка для аллергиков, веганов и тех, у кого просто не оказалось яиц в холодильнике.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пространство в холодильнике должно быть правильно организовано, тогда продукты будут оставаться свежими долгое время. Например, яйца нельзя хранить в дверцах, несмотря на то, что для них там есть специальные ячейки. Для чего это нужно?

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