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Какую грубую ошибку при варке яиц допускают почти все

Всего одна ошибка во время варки может привести к тому, что яйца станут настоящей угрозой для желудочно-кишечного тракта

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Одним из самых популярных блюд на завтрак являются яйца, потому что содержат много белка, витаминов и других полезных веществ. Однако, многие люди в процессе варки яиц совершают одну грубую ошибку, которая делает их вредными.

Какую грубую ошибку при варке яиц допускают почти все

Как варить яйца (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что это связано с температурой. Как правило, яйца бросают в воду уже после того, как она закипела, но если сварить продукт таким образом, то он слегка приобретет зеленоватый оттенок. Оказалось, что такой эффект дает сульфид железа — сложное неорганическое вещество, и если употреблять часто такие яйца, то это чревато энтеритом — воспалением в области тонкого кишечника.

Поэтому лучше варить бросать яйца в холодную воду, предварительно ее посолив. Потом нужно подождать 5-8 минут, чтобы вода закипела, а потом еще 5 минут поддержать продукт в воде.

Определить, правильно ли приготовлено яйцо и безопасно ли оно для здоровья, можно по цвету желтка: он должен быть оранжево-желтым.

Напомним, яйца, хоть и обладают многими полезными качествами, в свой рацион их включают далеко не все. Но если вдруг вы надумали что-то испечь, тогда этот крутой лайфхак вам пригодится. Это настоящая находка для аллергиков, веганов и тех, у кого просто не оказалось яиц в холодильнике.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пространство в холодильнике должно быть правильно организовано, тогда продукты будут оставаться свежими долгое время. Например, яйца нельзя хранить в дверцах, несмотря на то, что для них там есть специальные ячейки. Для чего это нужно?

Читайте также, какими лечебными свойствами обладают перепелиные яйца.


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Источник: http://mamodet.com/samaia-grybaia-oshibka-kotoryu-my-sovershaem-kog/
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