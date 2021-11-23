Какими лечебными свойствами обладают перепелиные яйца

Перепелиные яйца должны периодически появляться в рационе, потому что они обладают рядом лечебных свойств. Об этом рассказал директор Центра нетрадиционной медицины и диетологии Рэм Панасевич-Свирский.

Перепелиные яйца (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что в составе продукта много аминокислот, железа, меди, фосфора, калия, а также витаминов А, В, Е, которые нужны организму для правильной работы. Перепелиные яйца можно использовать при лечении различных заболеваний, в частности анемии, гипертонии, снижении иммунитета, на фоне которых могут возникнуть другие осложнения.

Продукт рекомендуют употреблять при расстройствах нервной системы, малокровии, сахарном диабете (по 6 яиц в неделю).

Также медики утверждают, что продукт полезно ввести в рацион людей, проживающих в зонах, неблагополучных в экологическом отношении и тем, кто подвергся радиоактивному облучению, потому что яйца перепелок выводят радионуклиды из организма.

Кроме этого, продукт улучшает метаболизм, укрепляет иммунитет, а благодаря высокому содержанию фосфора, является еще и хорошим стимулятором потенции.

Детям яйца дают в количестве 2-6 штук в день – в зависимости от возраста, а взрослым – по 4-6 шт. ежедневно утром натощак.

Напомним, что в ноябре в Украине стали расти цены на яйца. Менее чем за три недели ценник увеличился на 1% и стоимость за десять штук превысила 35 гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яйца считаются высокоаллергенным продуктом, поэтому их нужно исключить из своего меню людям, страдающим индивидуальной непереносимостью, например, при аллергии на куриный белок.

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