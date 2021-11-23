logo

BTC/USD

56422.62

ETH/USD

4146.52

LTC/USD

208.64

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какими лечебными свойствами обладают перепелиные яйца
commentss НОВОСТИ Все новости

Какими лечебными свойствами обладают перепелиные яйца

Директор Центра нетрадиционной медицины и диетологии Рэм Панасевич-Свирский перечислил лечебные свойства перепелиных яиц

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Перепелиные яйца должны периодически появляться в рационе, потому что они обладают рядом лечебных свойств. Об этом рассказал директор Центра нетрадиционной медицины и диетологии Рэм Панасевич-Свирский.

Какими лечебными свойствами обладают перепелиные яйца

Перепелиные яйца (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что в составе продукта много аминокислот, железа, меди, фосфора, калия, а также витаминов А, В, Е, которые нужны организму для правильной работы. Перепелиные яйца можно использовать при лечении различных заболеваний, в частности анемии, гипертонии, снижении иммунитета, на фоне которых могут возникнуть другие осложнения.

Продукт рекомендуют употреблять при расстройствах нервной системы, малокровии, сахарном диабете (по 6 яиц в неделю).

Также медики утверждают, что продукт полезно ввести в рацион людей, проживающих в зонах, неблагополучных в экологическом отношении и тем, кто подвергся радиоактивному облучению, потому что яйца перепелок выводят радионуклиды из организма.

Кроме этого, продукт улучшает метаболизм, укрепляет иммунитет, а благодаря высокому содержанию фосфора, является еще и хорошим стимулятором потенции.

Детям яйца дают в количестве 2-6 штук в день – в зависимости от возраста, а взрослым – по 4-6 шт. ежедневно утром натощак.

Напомним, что в ноябре в Украине стали расти цены на яйца. Менее чем за три недели ценник увеличился на 1% и стоимость за десять штук превысила 35 гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яйца считаются высокоаллергенным продуктом, поэтому их нужно исключить из своего меню людям, страдающим индивидуальной непереносимостью, например, при аллергии на куриный белок.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.menslife.com/ration/lechebnye-svojstva-perepelinykh-yaits.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!