Какой сыр наиболее полезен для мужчин: для потенции, мышц и костей

Рикотта - сыр №1 для мужчин (фото из открытых источников)

Благодаря сырам, являющимся источником кальция, белка и аминокислот, хрящевая и костная ткани у мужчин даже с возрастом или под влиянием усиленных физических нагрузок сохраняют подвижность и не деформируются. Никаких посторонних звуков, когда суставы контактируют друг с другом, никакого дискомфорта. И это далеко не все, чем творог полезен для сильной половины человечества. Однако есть виды сыра, которые особенно полезны. "Комментарии" разобрались, какие именно.

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РИКОТТА

Большинство диетологов считают ее самой полезной из всех существующих сыров. Делается из сыворотки, оставшейся после приготовления других сыров (в том числе моцареллы). Это означает, что протеиновая основа рикотты – не казеин, а альбумин. "Альбумин – очень быстро усваивающаяся форма белка, содержащая чрезвычайно большое количество аминокислот. Поэтому является лучшим выбором для людей, которые имеют целью нарастить мышцы, сбросить вес или соблюдают принципы здорового питания", – считает диетолог и директор лаборатории питания Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро Мортильяро.

ПАРМЕЗАН

Среди витаминов и микроэлементов в его составе присутствуют те, которые очень нужны мужчинам – селен и цинк. Оба способствуют повышению уровня тестостерона. Кроме того, в 100 г пармезана содержится столько белка, как и в 200 г говядины. Всего 50 граммов сыра – это почти 1/2 суточной нормы белка и 2/3 кальция, характеризующегося высокой усвояемостью. Еще один плюс пармезана – в нем меньше холестерола, по сравнению с другими сырами. Поскольку в этом сыре очень незначительное содержание воды, насытиться можно маленьким кусочком, что предостерегает от переедания. Но при этом он придает больше энергии, чем некоторые витаминные добавки, укрепляет кости, ускоряет метаболизм. Учитывая все перечисленные факторы, итальянские диетологи ввели пармезан в рацион местных спортсменов.





ШВЕЙЦАРСКИЙ СЫР

Вкусный и полезный – прежде всего, за счет высокого содержания витамина В12, кальция, фосфора, магния и триптофана (напомним, он оказывает антидепрессивное действие и способствует хорошему сну). Диетологи рекомендуют его употреблять людям, занимающимся спортом и наращивающим мышечную массу.

РОКФОР

Сыр из овечьего молока с голубой плесенью имеет уникальную комбинацию аминокислот, витаминов А, Д, Е и группы В, обширный список микроэлементов. Поэтому спектр его положительного воздействия на организм тоже впечатляет. Он помогает справиться с умственными и физическими нагрузками, укрепляет кости, защищает слизистую желудка, замедляет старение организма. Также стимулирует сексуальное влечение. Полезен для мужчин, страдающих заболеваниями мочевыводящих путей и простаты.

Главное, чтобы сыры были качественными. Проверить это можно с помощью обыкновенного йода: просто капнуть им на продукт. Если сыр посинел, а капля йода стала зеленоватой, лучше такой не употреблять.

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