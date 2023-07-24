Вакцина от гипертонии: ученые разрабатывают препарат, который позволит забыть о высоком давлении на полгода

Скоро гипертонию будет очень легко контролировать (фото из открытых источников)

Гипертония – одно из главных обстоятельств смертности в мире. Для того, чтобы контролировать свое давление, необходимо ежедневно принимать лекарства. Кто-то об этом забывает, кто-то вообще игнорирует рекомендации врачей, пока не случится гипертонический криз. Вероятно, уже скоро и об этих неудобствах, и о самом давлении можно будет забыть – ученые разрабатывают новый препарат, который станет настоящим прорывом в борьбе с высоким давлением. "Комментарии" узнавали подробности.

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Ученые Имперского колледжа Лондона установили: за последние 30 лет количество гипертоников выросло вдвое – с 650 млн до 1,28 млрд. Из них почти 700 млн не контролируют кровяное давление, ставя под угрозу сердце, мозг и еще ряд органов. И это при том, что обычно гипертония достаточно хорошо поддается лечению.

"То, что такое количество людей с высоким давлением не получает необходимой терапии, можно назвать поражением общественного здравоохранения", – считает профессор кафедры глобальной гигиены окружающего мира общественного здравоохранения Имперского колледжа Лондона Маджид Эззати.

Но дело, похоже, сдвинулось с места. Ученые разрабатывают новый препарат зилебезиран, который может стать прорывом в лечении гипертонии. Его уже протестовали в Великобритании. В экспериментальной группе из 107 человек часть пациентов получила инъекцию зилебезирана, а вторая – плацебо. Результат шокировал специалистов. У людей, получивших зилебезиран, артериальное давление существенно снизилось. Оно колебалось в течение дня, но держалось в безопасном для организма диапазоне. Подобную картину врачи наблюдали в течение шести месяцев.

Такого впечатляющего эффекта удалось достичь благодаря тому, что компоненты зилебезирана обладают свойством подавлять выработку ангиотензина. Это гормон, который провоцирует сужение кровеносных сосудов и соответственно повышение артериального давления.

Хотя эффективность препарата превзошла ожидания его авторов, пока они не готовы запускать производство зилебезирана. Впереди еще ряд исследований, которые помогут собрать больше доказательств его эффективности, а главное – безопасности. Ученые надеются, что в ближайшее время гипертоникам уже не нужно будет следить за графиком приема таблеток, а тем, кто не принимал их вообще, страдать от головных болей: одна-единственная инъекция сможет решить их проблему на ближайшие полгода.

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