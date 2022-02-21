Какой суп помогает снизить "плохой" холестерин

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Светлана Шкурупий
Высокий
уровень холестерина может привести к ухудшению здоровья, поэтому важно всегда
держать этот показатель в норме. Снизить его количество в организме можно с
помощью полезного супа. Что же включить в рацион?
Как снизить "плохой" холестерин (фото из открытых источников)
Врач-диетолог
Лорен Манакер отметила, что нормализовать уровень холестерина в крови можно с
помощью чечевичного супа. Это блюдо, как оказалось, обладает целым рядом
полезных свойств, потому что содержит витамины Е, В и РР, каротин, фосфор,
кальций, калий, цинк и другие микроэлементы.
Специалист
рассказала, что чечевица и бобовые имеют низкий гликемический индекс, содержат
много клетчатки и растительного белка. Периодическое употребление чечевичного
супа положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы. Но при его
приготовлении важно соблюдать три правила.
-
Не используйте для супа чечевицу в банках, потому что она содержит сахар,
консерванты и другие химические вещества;
-
Если хотите добавить в суп мясо, тогда не используйте переработанный продукт,
например, сосиски или колбаски.
-
В суп следует добавить больше овощей, например, моркови или капусты, чтобы
обогатить организм большим количеством витаминов.
Напомним,
что чечевица — бюджетный,
полезный и вкусный продукт, с помощью которого можно разнообразить рацион, а
также обогатить организм витаминами, микроэлементами и другими ценными веществами.
Что же в ней особенного?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
супы являются важной составной частью полноценного питания, но многие люди
отказываются от их употребления. Чем это грозит?
Читайте
также, какие продукты нежелательно добавлять в суп.
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