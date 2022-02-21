Какой суп помогает снизить "плохой" холестерин

Высокий уровень холестерина может привести к ухудшению здоровья, поэтому важно всегда держать этот показатель в норме. Снизить его количество в организме можно с помощью полезного супа. Что же включить в рацион?

Как снизить "плохой" холестерин (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Лорен Манакер отметила, что нормализовать уровень холестерина в крови можно с помощью чечевичного супа. Это блюдо, как оказалось, обладает целым рядом полезных свойств, потому что содержит витамины Е, В и РР, каротин, фосфор, кальций, калий, цинк и другие микроэлементы.

Специалист рассказала, что чечевица и бобовые имеют низкий гликемический индекс, содержат много клетчатки и растительного белка. Периодическое употребление чечевичного супа положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы. Но при его приготовлении важно соблюдать три правила.

- Не используйте для супа чечевицу в банках, потому что она содержит сахар, консерванты и другие химические вещества;

- Если хотите добавить в суп мясо, тогда не используйте переработанный продукт, например, сосиски или колбаски.

- В суп следует добавить больше овощей, например, моркови или капусты, чтобы обогатить организм большим количеством витаминов.

Напомним, что чечевица — бюджетный, полезный и вкусный продукт, с помощью которого можно разнообразить рацион, а также обогатить организм витаминами, микроэлементами и другими ценными веществами. Что же в ней особенного?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супы являются важной составной частью полноценного питания, но многие люди отказываются от их употребления. Чем это грозит?

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