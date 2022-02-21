logo

BTC/USD

39234.61

ETH/USD

2738.92

LTC/USD

113.46

USD/UAH

28.91

EUR/UAH

32.79

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какой суп помогает снизить "плохой" холестерин
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой суп помогает снизить "плохой" холестерин

Диетолог Лорен Манакер рассказала, употребление какого полезного супа поможет избавить от "плохого" холестерина

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Высокий уровень холестерина может привести к ухудшению здоровья, поэтому важно всегда держать этот показатель в норме. Снизить его количество в организме можно с помощью полезного супа. Что же включить в рацион?

Какой суп помогает снизить "плохой" холестерин

Как снизить "плохой" холестерин (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Лорен Манакер отметила, что нормализовать уровень холестерина в крови можно с помощью чечевичного супа. Это блюдо, как оказалось, обладает целым рядом полезных свойств, потому что содержит витамины Е, В и РР, каротин, фосфор, кальций, калий, цинк и другие микроэлементы.

Специалист рассказала, что чечевица и бобовые имеют низкий гликемический индекс, содержат много клетчатки и растительного белка. Периодическое употребление чечевичного супа положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы. Но при его приготовлении важно соблюдать три правила.

- Не используйте для супа чечевицу в банках, потому что она содержит сахар, консерванты и другие химические вещества;

- Если хотите добавить в суп мясо, тогда не используйте переработанный продукт, например, сосиски или колбаски.

- В суп следует добавить больше овощей, например, моркови или капусты, чтобы обогатить организм большим количеством витаминов.

Напомним, что чечевица — бюджетный, полезный и вкусный продукт, с помощью которого можно разнообразить рацион, а также обогатить организм витаминами, микроэлементами и другими ценными веществами. Что же в ней особенного?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супы являются важной составной частью полноценного питания, но многие люди отказываются от их употребления. Чем это грозит?

Читайте также, какие продукты нежелательно добавлять в суп.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belnovosti.by/krasota-i-zdorove/nazvan-luchshiy-sup-protiv-plohogo-holesterina
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!