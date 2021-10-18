Какие продукты нежелательно добавлять в суп

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Светлана Шкурупий
Суп
считается очень полезным для здоровья блюдом, но большое значение имеет как
процесс его приготовления, так и продукты, из которых он состоит. Эксперт по
здоровому питанию Изабель Смит рассказала, что не стоит добавлять в суп, чтобы
не навредить организму.
Что не стоит добавлять в суп / Фото: recipe-catalog
Бульонные кубики
Диетолог
советует отказаться от бульонных кубиков, потому что в их составе есть глутамат
натрия, стимулирующий аппетит. А еще в них содержатся красители, которые плохо
сказываются на работе организма.
Колбаса и сыр
Многие
виды колбас и сосисок вредны для здоровья, особенно, если употреблять их
постоянно. А все из-за того, что в составе продуктов есть канцерогенные вещества,
жир и все тот же глутамат натрия. С сырами также нужно быть осторожнее.
Мука, лапша и белый
рис
Эксперт
не советует добавлять в суп белую муку, потому что она делает его более густым,
а это кроме дополнительных калорий, ни к чему не приводит. По этой же причине
не стоит обогащать блюдо лапшой, лучше замените ее на цельнозерновые макароны.
А рис, по словам диетолога, стоит заменить на киноа или ячмень, тогда пользы
для здоровья будет больше.
Консервированные
овощи и томатный соус
Такие
продукты в составе, как правило, содержат много соли и искусственных добавок, которые
даже в малых дозах, могут плохо сказаться на здоровье, в частности
желудочно-кишечном тракте. Лучше использовать для приготовления супа свежую зелень
и овощи. А что касается томатного соуса, то в нем много сахара.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили самый полезный суп и
рассказали, как его приготовить.
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