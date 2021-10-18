Какие продукты нежелательно добавлять в суп

Суп считается очень полезным для здоровья блюдом, но большое значение имеет как процесс его приготовления, так и продукты, из которых он состоит. Эксперт по здоровому питанию Изабель Смит рассказала, что не стоит добавлять в суп, чтобы не навредить организму.

Что не стоит добавлять в суп / Фото: recipe-catalog

Бульонные кубики

Диетолог советует отказаться от бульонных кубиков, потому что в их составе есть глутамат натрия, стимулирующий аппетит. А еще в них содержатся красители, которые плохо сказываются на работе организма.

Колбаса и сыр

Многие виды колбас и сосисок вредны для здоровья, особенно, если употреблять их постоянно. А все из-за того, что в составе продуктов есть канцерогенные вещества, жир и все тот же глутамат натрия. С сырами также нужно быть осторожнее.

Мука, лапша и белый рис

Эксперт не советует добавлять в суп белую муку, потому что она делает его более густым, а это кроме дополнительных калорий, ни к чему не приводит. По этой же причине не стоит обогащать блюдо лапшой, лучше замените ее на цельнозерновые макароны. А рис, по словам диетолога, стоит заменить на киноа или ячмень, тогда пользы для здоровья будет больше.

Консервированные овощи и томатный соус

Такие продукты в составе, как правило, содержат много соли и искусственных добавок, которые даже в малых дозах, могут плохо сказаться на здоровье, в частности желудочно-кишечном тракте. Лучше использовать для приготовления супа свежую зелень и овощи. А что касается томатного соуса, то в нем много сахара.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили самый полезный суп и рассказали, как его приготовить.

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