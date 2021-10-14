Ученые определили самый полезный суп: как его приготовить

Первые блюда должны обязательно присутствовать в рационе, желательно 2-3 раза в неделю. И помимо овощных и мясных бульонов, ученые рекомендуют употреблять суп-пюре из чечевицы. Оказалось, что он является одним из самых полезных для организма.

Какой суп признан самым полезным / Фото: Дело Вкуса

Эксперты отметили, что в чечевичном супе содержится множество витаминов, полезных микроэлементов и аминокислот, а также растительных волокон и белков. Благодаря своему составу этот суп положительно влияет на иммунную и другие системы организма.

Для того чтобы дома приготовить суп понадобится: 200 г чечевицы (замочите предварительно в холодной воде на 4-5 часов), 1 лук, 1 средняя морковка, 100 г сливочное масло, 100 г белого хлеба, соль, перец, специи (по желанию).

Способ приготовления: возьмите кастрюлю, наберите воды, добавьте чечевицу и поставьте на средний огонь. Тем временем, помойте и очистите лук, картофель и морковь. Все овощи нарежьте небольшими кубиками. На среднем огне разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте нарезанные лук и морковь и, помешивая, обжарьте 7-8 минут.

Когда вода с чечевицей закипит, добавьте соль, перец, а также обжаренные овощи. Варите еще 10-15 минут, до готовности бобов. Хлеб нарежьте средними кубиками и подсушите их на сухой сковородке в течение 5-7 минут, пока кусочки не станут золотистого цвета.

Далее возьмите блендер и измельчите содержимое кастрюли, добавьте специй и зелени (по желанию). Добавьте в кастрюлю кусочек сливочного масла. Проварите суп еще 2-3 минуты, не доводя до кипения. Разлейте суп по порциям и в каждую добавьте горсть подсушенных сухариков. Приятного аппетита!

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