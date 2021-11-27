Что будет с организмом, если перестать есть суп

Несмотря на то, что супы являются важной составной частью полноценного питания, многие люди отказываются от их употребления. Чем это грозит?

Что будет, если перестать есть супы (фото из открытых источников)

Пожалуй, все с детства слышали о том, что полноценный обед обязательно включает в себя "первое", "второе" и "третье". О пользе супов для здоровья сказано не мало, ведь такое блюдо улучшает пищеварение, стимулирует кровообращение и помогает поддерживать водно-солевой баланс в организме.

Более того, люди, убежденные в пользе супов, апеллируют к тому, что жидкие блюда, приготовленные из овощей, обладают уникальными профилактическими свойствами.

А вот их противники уверены, что вредные свойства супов превозносят их полезные свойства. По их мнению, жидкость, разбавляющая желудочный сок во время еды, негативным образом сказывается на пищеварении. Следуя такой точке зрения, может показаться, что отказ от супов на самом деле не приведет к негативным последствиям. Однако гастроэнтерологи так не считают.

По их мнению, бульоны действительно обладают удивительными свойствами. Как минимум, в них содержится множество экстрактивных веществ. Некоторые из них укрепляют мышечную и хрящевую ткань, некоторые провоцируют выработку желчи, которая помогает кишечнику вовремя выводить все отходы из организма.

Без всего этого человек, не употребляющий супы, рискует столкнуться с запорами, брожением и токсинами, что не лучшим образом сказывается на общем самочувствии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что суп считается очень полезным для здоровья блюдом, но большое значение имеет как процесс его приготовления, так и продукты, из которых он состоит. Эксперт по здоровому питанию Изабель Смит рассказала, что не стоит добавлять в суп, чтобы не навредить организму.

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