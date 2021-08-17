Какой сок способен предотвратить процесс старения

Если хотите улучшить состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни, тогда эксперты рекомендуют добавить в рацион натуральный виноградный сок. Благодаря своему витаминному составу он обладает рядом полезных свойств.

Какой сок способствует долголетию (фото из открытых источников)

Исследователи отметили, что зачастую напиток делают из более темного и фиолетового винограда, ведь именно в таких сортах содержится наибольшее количество антиоксидантных веществ. Но белый, зеленый и красный виноград не сильно в этом уступают.

Для долголетия и против старения

Виноградный сок благодаря антиоксидантам способен замедлить процесс старения, улучшая работу всех систем организма и предотвращая воспалительные процессы. Более того, он хорошо отразится на вашей коже. Регулярное употребление домашнего сока предотвращает появление морщин и пигментных пятен.

Для работы мозга

Исследователи говорят, что антоцианы и ресвератрол, входящие в состав виноградного сока, улучшают когнитивные функции за счет снижения окислительного стресса. Эти антиоксиданты могут помочь предотвратить нейродегенеративные заболевания.

Против тромбов

Эксперты также отмечают, что регулярное употребление натурального виноградного сока положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Благодаря антиоксидантам снижается риск образования тромбов и других проблем.

Напомним, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы замедлить процесс старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что талая вода оказывает целительное влияние на тело человека, очищая кожу и предотвращая процесс старение. Влияние ее на организм имеет много сторон: ускорение обменных процессов, избавление от аллергии, удаление токсинов и шлаков, укрепление иммунитета, улучшение пищеварения.

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