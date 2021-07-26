Какие продукты замедляют старение после 50 лет

Эликсира вечной молодости, увы, не существует, но есть группа продуктов, которая обогащает организм полезными веществами и замедляет старение. Что же эксперты советуют добавить в рацион после 50 лет?

Как замедлить старение / Фото: Depositphotos / Fotodom

За своим здоровьем и телом нужно следить в любом возрасте, но после 40-50 лет обменные процессы в организме замедляются, поэтому нужно пересмотреть свой рацион. В первую очередь, стоит обогатить его авокадо. Доктор медицинских наук Лаура Бурак отметила, что в составе плода есть витамины, калий, клетчатка и полезные жиры, которые полезны для сердечно-сосудистой системы.

Также в меню стоит добавить жирные сорта рыбы, поскольку они богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, способные замедлять старение и снижать риск развития болезни Альцгеймера.

Не менее полезной является черника, в ее составе много витамина А и С, которые снижают воспалительные процессы в организме и хорошо влияют на состояние кожи. Помимо этого, ягода богата на антиоксиданты, защищающие организм от многих заболеваний.

Эксперт Мари Рагглз советует добавить в рацион листовую зелень (шпинат, капусту), потому что она содержит биологические соединения, положительно влияющие на работу всего организма.

Не стоит забывать также об оливковом масле, орехах и семенах, ведь эти продукты станут прекрасным дополнением ваших блюд и защитят от преждевременного старения.

Напомним, врачи-диетологи рассказали о распространенных ошибках в питании, которые могут ускорить процесс старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетологи нашли способ, который поможет не стареть.

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