Какие продукты замедляют старение после 50 лет

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Светлана Шкурупий
Эликсира вечной молодости, увы, не существует, но есть группа продуктов, которая обогащает организм полезными веществами и замедляет старение. Что же эксперты советуют добавить в рацион после 50 лет?
Как замедлить старение / Фото: Depositphotos / Fotodom
За своим здоровьем и телом нужно следить в любом возрасте, но после 40-50 лет обменные процессы в организме замедляются, поэтому нужно пересмотреть свой рацион. В первую очередь, стоит обогатить его авокадо. Доктор медицинских наук Лаура Бурак отметила, что в составе плода есть витамины, калий, клетчатка и полезные жиры, которые полезны для сердечно-сосудистой системы.
Также в меню стоит добавить жирные сорта рыбы, поскольку они богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, способные замедлять старение и снижать риск развития болезни Альцгеймера.
Не менее полезной является черника, в ее составе много витамина А и С, которые снижают воспалительные процессы в организме и хорошо влияют на состояние кожи. Помимо этого, ягода богата на антиоксиданты, защищающие организм от многих заболеваний.
Эксперт Мари Рагглз советует добавить в рацион листовую зелень (шпинат, капусту), потому что она содержит биологические соединения, положительно влияющие на работу всего организма.
Не стоит забывать также об оливковом масле, орехах и семенах, ведь эти продукты станут прекрасным дополнением ваших блюд и защитят от преждевременного старения.
Напомним, врачи-диетологи рассказали о распространенных ошибках в питании, которые могут ускорить процесс старения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетологи нашли способ, который поможет не стареть.
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