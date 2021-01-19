Талая вода предотвращает старение

Талая вода оказывает целительное влияние на тело человека, очищая кожу и предотвращая старение. Это выяснилось в ходе исследований

Талая вода (фото из открытых источников)

Влияние ее на организм имеет много сторон: ускорение обменных процессов, избавление от аллергии, удаление токсинов и шлаков, укрепление иммунитета, улучшение пищеварения, повышение работоспособности, активизация памяти, улучшение сна, решение сосудистых проблем. При заболеваниях сосудов замечено положительное действие талой воды на улучшение состава крови, нормализацию работы сердца, понижение количества холестерина, нейтрализацию неприятных ощущений при варикозе.

Благотворное воздействие имеет также талая вода при кожных заболеваниях. Кроме этого, она помогает в борьбе организма со старением, активизируя метаболизм.

Напомним, врач Юлия Юсипова рассказала, что пищевые привычки очень влияют на внутренние процессы нашего организма, особенно с возрастом. В рационе следует ограничить жирную пищу, фаст-фуд, консервированные продукты, потому что их регулярное употребление может спровоцировать ряд заболеваний и ускорить процесс старения организма. А вот на что стоит обратить внимание, так это на "антивозрастное" питание, куда входят листовые овощи, орехи, семена льна и чиа, а также фрукты, ягоды, зерно, крупы, животный белок, бобовые и другие продукты, в которых много фолиевой кислоты. Такой рацион влияет на процесс метилирования — один из наиболее ключевых механизмов метаболизма организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фрукт замедляет старение организма и увлажняет кожу. Эксперты советуют почаще добавлять в свой рацион персики, потому что они положительно влияют на сердце и пищеварение, а также укрепляют иммунитет в целом.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!