Какой сок способен избавить от проблем с позвоночником

С возрастом костная ткан человека начинает "изнашиваться", поэтому могут возникать боли в спине и другие проблемы с позвоночником. Но китайские ученые утверждают, что можно минимизировать эту проблему, добавив в рацион один фруктовый сок.

Как избавиться от проблем с позвоночником (фото из открытых источников)

Как оказалось, речь идет о натуральном апельсиновом соке, который содержит множество витаминов и питательных элементов, необходимых нашему организму, в частности костной системе.

Исследования, в котором приняло участие более 10 тысяч человек, показало, что этот напиток укрепляет кости благодаря высокому содержанию витамина С. Эксперимент доказал, что у людей, которые ежедневно выпивали четверть стакана натурального апельсинового сока риск переломов снижался на 5%, а у тех, кто выпивал целый стакан — на 20%.

А еще этот вкусный напиток содержит фолиевую кислоту, которая активно участвует в обменных процессах, синтезе именных клеток и в производстве ДНК.

Также апельсиновый сок помогает расщеплять в кишечнике жирную пищу, а также он улучшает работу ЖКТ, увеличивает секрецию пищеварительных желез.

Напомним, что положение, в которой мы привыкли спать, вполне может стать причиной плохого самочувствия, а иногда даже вызывать нарушения сна. Эксперты рассказали, в какой позе не стоит спать, потому что она негативно влияет на позвоночник.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употребление апельсинового сока снижает еще один фактор риска сердечных заболеваний – высокое кровяное давление.

Читайте также, канадские исследователи рассказали, какой сок нужно добавить в рацион гипертоникам, потому что он эффективно снижает давление.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!