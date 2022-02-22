Какой сок способен избавить от проблем с позвоночником

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Светлана Шкурупий
С
возрастом костная ткан человека начинает "изнашиваться", поэтому
могут возникать боли в спине и другие проблемы с позвоночником. Но китайские
ученые утверждают, что можно минимизировать эту проблему, добавив в рацион один
фруктовый сок.
Как избавиться от проблем с позвоночником (фото из открытых источников)
Как
оказалось, речь идет о натуральном апельсиновом соке, который содержит
множество витаминов и питательных элементов, необходимых нашему организму, в
частности костной системе.
Исследования,
в котором приняло участие более 10 тысяч человек, показало, что этот напиток
укрепляет кости благодаря высокому содержанию витамина С. Эксперимент доказал,
что у людей, которые ежедневно выпивали четверть стакана натурального
апельсинового сока риск переломов снижался на 5%, а у тех, кто выпивал целый
стакан — на 20%.
А
еще этот вкусный напиток содержит фолиевую кислоту, которая активно участвует в
обменных процессах, синтезе именных клеток и в производстве ДНК.
Также
апельсиновый сок помогает расщеплять в кишечнике жирную пищу, а также он улучшает
работу ЖКТ, увеличивает секрецию пищеварительных желез.
Напомним,
что положение, в которой мы привыкли спать, вполне может стать причиной плохого
самочувствия, а иногда даже вызывать нарушения сна. Эксперты рассказали, в какой позе не стоит спать, потому что она негативно влияет на позвоночник.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что употребление апельсинового сока снижает еще один фактор риска сердечных заболеваний – высокое кровяное
давление.
Читайте
также, канадские исследователи рассказали, какой сок нужно добавить в рацион гипертоникам, потому что он эффективно снижает давление.
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