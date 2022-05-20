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Какой сок нужно пить каждый день, чтобы быть здоровым

Эксперты рассказали, какой напиток желательно употреблять каждый день, чтобы улучшить состояние своего здоровья

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Вместо того, чтобы пить сладкую газированную воду, переходите на натуральные фруктовые соки, в которых куда больше полезных веществ и витаминов. В частности, эксперты советуют ежедневно употреблять вишневый сок. В чем его преимущество для здоровья?

Какой сок нужно пить каждый день, чтобы быть здоровым

Назван сок, который нужно пить каждый день (фото из открытых источников)

Как оказалось, такой напиток обладает целым рядом полезных свойств. Например, он способен снизить артериальное давление, тем самым улучшив работу сердечно-сосудистой системы. А все потому, что вишневый сок содержит полифенолы и калий.

Также ежедневное употребление натурального напитка приводит к снижению в организме уровня С-реактивного белка (СРБ), маркера воспаления, то есть он может облегчить боль при артрите — заболевание, при котором происходит воспалительный процесс в суставах человека. 

Эксперты отмечают, что вишневый сок еще обладает противовоспалительными свойствами, поэтому может быть полезен людям, которые страдают подагрой, характеризующейся отеком суставов, чаще всего в суставе большого пальца ноги. Несколько исследований показали, что вишневый сок, вишня или вишневый экстракт могут быть полезны для предотвращения обострений.

Кроме того, в составе напитка есть фитохимические вещества, в частности мелатонин, с помощью которого регулируется цикл сна. Ежедневное употребление фруктового сока поможет улучшить качество ночного отдыха и его продолжительность.

Напомним,  какой натуральный сок помогает замедлить старение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что морковь — вкусный и полезный овощ, который добавляют во множество блюд. Но как оказалось, не менее полезным является и ее сок. Эксперты перечислили несколько уникальных свойств, которыми владеет такой напиток.


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Источник: https://www.eatthis.com/best-juice-drink-every-day/
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