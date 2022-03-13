Какой натуральный сок помогает замедлить старение

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Светлана Шкурупий
Каждому
хочется оставаться красивым, молодым и здоровым долгое время, но для того,
чтобы замедлить процесс старения важно следить за своим организмом, в частности
не забывать про физическую активность и правильный рацион. Врач-диетолог Лора
Бурак рассказала, какой напиток следует добавить в меню, чтобы сохранить на
дольше молодость.
Как замедлить старение организма (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что в рационе должно быть больше овощей и зелени, потому что они
богаты на витамины, микроэлементы и другие ценные вещества. Она порекомендовала
периодически употреблять смузи из зелени и огурцов, потому что этот напиток
может замедлить процессы старения. Для его приготовления нужно взять шпинат,
капусту кейл (кудрявую) и огурцы. Все смешайте в блендере и наслаждайтесь
эффектом.
По
словам специалиста, эти продукты содержат антиоксидантные вещества, которые
способствуют выработке коллагена, а он позволяет коже сохранять свою упругость,
эластичность и здоровый внешний вид.
Также
диетолог рекомендует обратить внимание на капустный сок, потому что он
благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Напомним,
что с возрастом костная ткань
человека начинает "изнашиваться", поэтому могут возникать боли в спине и другие проблемы с позвоночником. Но китайские ученые утверждают, что
можно минимизировать эту проблему, добавив в рацион один фруктовый сок.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что с древних времен гранат называют "королем" фруктов, а все из-за того, что в его составе содержится
большое количество витаминов, полезных веществ и антиоксидантов. Но для здоровья полезен не
только плод, но и его сок.
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