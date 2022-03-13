Какой натуральный сок помогает замедлить старение

Каждому хочется оставаться красивым, молодым и здоровым долгое время, но для того, чтобы замедлить процесс старения важно следить за своим организмом, в частности не забывать про физическую активность и правильный рацион. Врач-диетолог Лора Бурак рассказала, какой напиток следует добавить в меню, чтобы сохранить на дольше молодость.

Как замедлить старение организма (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в рационе должно быть больше овощей и зелени, потому что они богаты на витамины, микроэлементы и другие ценные вещества. Она порекомендовала периодически употреблять смузи из зелени и огурцов, потому что этот напиток может замедлить процессы старения. Для его приготовления нужно взять шпинат, капусту кейл (кудрявую) и огурцы. Все смешайте в блендере и наслаждайтесь эффектом.

По словам специалиста, эти продукты содержат антиоксидантные вещества, которые способствуют выработке коллагена, а он позволяет коже сохранять свою упругость, эластичность и здоровый внешний вид.

Также диетолог рекомендует обратить внимание на капустный сок, потому что он благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что с возрастом костная ткань человека начинает "изнашиваться", поэтому могут возникать боли в спине и другие проблемы с позвоночником. Но китайские ученые утверждают, что можно минимизировать эту проблему, добавив в рацион один фруктовый сок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с древних времен гранат называют "королем" фруктов, а все из-за того, что в его составе содержится большое количество витаминов, полезных веществ и антиоксидантов. Но для здоровья полезен не только плод, но и его сок.

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