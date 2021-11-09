Пять свойств гранатового сока, о которых нужно знать

С древних времен гранат называют "королем" фруктов, а все из-за того, что в его составе содержится большое количество витаминов и полезных веществ. Но для здоровья полезен не только плод, но и его сок.

Чем полезен гранатовый сок / Фото: depositphotos

Эксперты говорят, что гранатовый сок необходимо периодически добавлять в свой рацион, потому что он обладает многими полезными свойствами. Только речь идет о натуральном напитке, а не "магазинном", в котором большое количество сахара и консервантов.

Вот какие преимущества вы можете получить, употребляя гранатовый сок:

- Гранатовый сок – это мощный источник антиоксидантов. Исследования показывают, что его в нем больше, чем в зеленом чае. Антиоксиданты защищают ваши клетки от свободных радикалов и уменьшают уровень окислительного стресса.

- Гранатовый сок содержит много витамина С, который участвует во многих процессах в организме. Этот микроэлемент укрепляет здоровье кожи, поддерживает иммунную функцию, помогает в заживлении ран и многом другом.

- Согласно результатам исследования, проводимого специалистами по фитотерапии, употребление 150 мл гранатового сока ежедневно в течение двух недель может значительно снизить артериальное давление.

- Противовоспалительные свойства гранатового сока могут помочь снизить воспаление в суставах, но для изучения этого эффекта требуется больше исследований.

- Исследование, опубликованное в журнале Journal Neurobiol Dis, показало, что гранатовый сок может способствовать укреплению памяти, а также снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в осенне-зимний период нужно укреплять свою иммунную систему, а помочь в этом могут обычные продукты. Врачи рекомендуют особое внимание обратить на шиповник, потому что эта ягода содержит множество витаминов и полезных веществ.

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