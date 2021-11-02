Пять свойств шиповника, о которых надо знать всем

В осенне-зимний период нужно укреплять свою иммунную систему, а помочь в этом могут обычные продукты. Врачи рекомендуют особое внимание обратить на шиповник, потому что эта ягода содержит множество витаминов и полезных веществ.

Чем полезен шиповник (фото из открытых источников)

Витамин С

Шиповник богат на витамин С, который не только укрепляет защитные функции организма, но и поддерживает нашу красоту. А еще микроэлемент помогает нормализовать давление, улучшает метаболизм и служит антиоксидантом, нейтрализующим действие свободных радикалов.

Каротин

Это растительный пигмент, которым также может похвастаться шиповник. С его помощью можно улучшить состояние зрительной системы и иммунитет.

Флавоноиды

Еще один компонент ягоды, который укрепляет иммунитет и работу сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды также являются эффективным профилактическим средством: оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови м улучшают показатели жирового обмена.

Витамины и микроэлементы

Шиповник содержит витамины С, Р, РР, Е и В, а также калий, магний, железо, фосфор, марганец, цинк и другие микроэлементы, которые нужны для поддержания правильной работы организма. Из-за своего богатого состава шиповник повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям и оказывает противовоспалительное воздействие.

Дубильные вещества

Терпкие ягоды шиповника богаты танинами – дубильными веществами, которые снимают воспаление и борются с микробами в желудочно-кишечном тракте.

Эксперты отмечают, что в сушеных ягодах шиповника вдвое больше питательных веществ, но и калорий, по сравнению со свежими. Ягоды коричневого шиповника самые вкусные и полезные.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки укрепляют иммунитет.

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