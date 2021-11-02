Пять свойств шиповника, о которых надо знать всем

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Светлана Шкурупий
В осенне-зимний период нужно укреплять свою иммунную систему, а помочь в этом могут обычные продукты. Врачи рекомендуют особое внимание обратить на шиповник, потому что эта ягода содержит множество витаминов и полезных веществ.
Чем полезен шиповник (фото из открытых источников)
Витамин С
Шиповник богат на витамин С, который не только укрепляет защитные функции организма, но и поддерживает нашу красоту. А еще микроэлемент помогает нормализовать давление, улучшает метаболизм и служит антиоксидантом, нейтрализующим действие свободных радикалов.
Каротин
Это растительный пигмент, которым также может похвастаться шиповник. С его помощью можно улучшить состояние зрительной системы и иммунитет.
Флавоноиды
Еще один компонент ягоды, который укрепляет иммунитет и работу сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды также являются эффективным профилактическим средством: оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови м улучшают показатели жирового обмена.
Витамины и микроэлементы
Шиповник содержит витамины С, Р, РР, Е и В, а также калий, магний, железо, фосфор, марганец, цинк и другие микроэлементы, которые нужны для поддержания правильной работы организма. Из-за своего богатого состава шиповник повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям и оказывает противовоспалительное воздействие.
Дубильные вещества
Терпкие ягоды шиповника богаты танинами – дубильными веществами, которые снимают воспаление и борются с микробами в желудочно-кишечном тракте.
Эксперты отмечают, что в сушеных ягодах шиповника вдвое больше питательных веществ, но и калорий, по сравнению со свежими. Ягоды коричневого шиповника самые вкусные и полезные.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки укрепляют иммунитет.
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