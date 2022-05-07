Какими целебными свойствами обладает морковный сок

Морковь — вкусный и полезный овощ, который добавляют во множество блюд. Но как оказалось, не менее полезным является и ее сок. Эксперты перечислили несколько уникальных свойств, которыми владеет такой напиток.

Целебные свойства морковного сока (фото из открытых источников)

Здоровье глаз

В одном стакане (250 мл) морковного сока содержится более 250% дневной нормы витамина А, который благоприятно влияет на здоровье зрительной системы. Прием бета-каротина защищает глаза от заболеваний, например, слепоты и катаракты.

Повышение иммунитета

Благодаря богатому витаминному составу, регулярное употребление морковного сока способствует повышению иммунитета. В частности, витамины А и С действуют как антиоксиданты и защищают иммунные клетки от повреждения свободными радикалами.

Улучшает контроль уровня сахара в крови

У морского сока низкий гликемический индекс, который показывает, насколько тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови. Ученые выяснили, что этот напиток снижает сахар и улучшает другие маркеры, связанные с диабетом, а все благодаря пробиотикам.

Способствует здоровью сердца

Эксперты советуют почаще употреблять морковный сок, потому что он улучшает работу сердечно-сосудистой системы. В напитке содержится много веществ и антиоксидантов, которые помогают, например, нормализовать давление.

Защита печени

Каротиноиды, которые входят в состав морковного сока, способствуют здоровью печени. Эти вещества обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием и защищают от неалкогольной жировой болезни печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каких заболеваниях лучше отказаться от моркови.

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