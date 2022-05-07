Какими целебными свойствами обладает морковный сок

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Светлана Шкурупий
Морковь
— вкусный и полезный овощ, который добавляют во множество блюд. Но как
оказалось, не менее полезным является и ее сок. Эксперты перечислили несколько
уникальных свойств, которыми владеет такой напиток.
Целебные свойства морковного сока (фото из открытых источников)
Здоровье глаз
В
одном стакане (250 мл) морковного сока содержится более 250% дневной нормы
витамина А, который благоприятно влияет на здоровье зрительной системы. Прием
бета-каротина защищает глаза от заболеваний, например, слепоты и катаракты.
Повышение иммунитета
Благодаря
богатому витаминному составу, регулярное употребление морковного сока
способствует повышению иммунитета. В частности, витамины А и С действуют как
антиоксиданты и защищают иммунные клетки от повреждения свободными радикалами.
Улучшает контроль
уровня сахара в крови
У
морского сока низкий гликемический индекс, который показывает, насколько тот
или иной продукт повышает уровень сахара в крови. Ученые выяснили, что этот
напиток снижает сахар и улучшает другие маркеры, связанные с диабетом, а все
благодаря пробиотикам.
Способствует здоровью
сердца
Эксперты
советуют почаще употреблять морковный сок, потому что он улучшает работу
сердечно-сосудистой системы. В напитке содержится много веществ и антиоксидантов,
которые помогают, например, нормализовать давление.
Защита печени
Каротиноиды,
которые входят в состав морковного сока, способствуют здоровью печени. Эти
вещества обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием и защищают
от неалкогольной жировой болезни печени.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, при каких заболеваниях лучше отказаться от моркови.
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