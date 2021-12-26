При каких заболеваниях лучше отказаться от моркови

Морковь — вкусный, бюджетный и полезный овощ, который добавляют во множества блюд. Но как оказалось, употреблять его можно далеко не всем. Врач-диетолог Ольга Кораблева перечислила основные противопоказания.

Морковь / Фото: depositphotos.com

Специалист отметила, что морковь богата на витамины А, В, Е, С, К, а также железо, цинк, марганец, алюминий, кальций, магний, фосфор и другие ценные микроэлементы. Овощ полезен при кожных заболеваниях и проблемах с сердечно-сосудистой системой, а также он помогает в борьбе с лишними килограммами.

Но при этом, морковь противопоказана при заболеваниях печени. "Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки", — заявила Кораблева.

При выборе овоща, специалист советует обращать внимание на его внешний вид. Покупайте морковь без пятен и трещин, а также смотрите, чтобы она не была слишком мягкой и бугристой.

Напомним, что диетолог Анна Ивашкевич рассказала, какие изменения могут произойти в организме, если употреблять морковь каждый день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что морковный сок помогает синтезировать половые гормоны, а это дает возможность женщине в течение длительного времени чувствовать себя молодой и сексуальной. Рекомендуется выпивать стакан свежевыжатого морковного сока перед обедом и ужином.

Читайте также, сейчас средняя цена на морковь составляет от 6 до 8 гривен за один килограмм. Как отмечает, источник, в конце прошлой недели ценник на овощ был меньше на целых 17%. Производители назвали основную причину резкого повышения стоимости моркови.

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