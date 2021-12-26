При каких заболеваниях лучше отказаться от моркови

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Светлана Шкурупий
Морковь
— вкусный, бюджетный и полезный овощ, который добавляют во множества блюд. Но
как оказалось, употреблять его можно далеко не всем. Врач-диетолог Ольга
Кораблева перечислила основные противопоказания.
Морковь / Фото: depositphotos.com
Специалист
отметила, что морковь богата на витамины А, В, Е, С, К, а также железо, цинк,
марганец, алюминий, кальций, магний, фосфор и другие ценные микроэлементы. Овощ
полезен при кожных заболеваниях и проблемах с сердечно-сосудистой системой, а
также он помогает в борьбе с лишними килограммами.
Но
при этом, морковь противопоказана при заболеваниях печени. "Если орган
нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также
язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок
тонкой кишки", — заявила Кораблева.
При
выборе овоща, специалист советует обращать внимание на его внешний вид.
Покупайте морковь без пятен и трещин, а также смотрите, чтобы она не была
слишком мягкой и бугристой.
Напомним,
что диетолог Анна Ивашкевич рассказала, какие изменения могут произойти в
организме, если употреблять морковь каждый день.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что морковный сок помогает синтезировать
половые гормоны, а это дает возможность женщине в течение длительного времени
чувствовать себя молодой и сексуальной. Рекомендуется
выпивать стакан свежевыжатого морковного сока перед обедом и ужином.
Читайте
также, сейчас средняя цена на морковь составляет от 6 до 8 гривен за один
килограмм. Как отмечает, источник, в конце прошлой недели ценник на овощ был
меньше на целых 17%. Производители назвали основную причину резкого повышения стоимости
моркови.
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