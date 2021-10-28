Овощи являются хорошим источником витаминов и полезных веществ, но не все из них рекомендуется употреблять ежедневно. Диетолог Анна Ивашкевич отметила, что будет с организмом, если обогащать рацион морковью.

Что будет с организмом, если есть морковь каждый день / Фото: unsplash.com

Польза для кишечника и работы ЖКТ

Эксперты рекомендуют часто употреблять морковь людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что овощ обладает мочегонным и слабительным действием. А еще морковь улучшает обмен веществ, восстанавливает микрофлору кишечника и избавляет от дисбактериоза.

Для снижения холестерина и иммунитета

Исследователи говорят, что ежедневное употребление моркови (не более 200 граммов) в сыром виде способствует снижению холестерина на 11%. Этот овощ богат на бета-каротин, который оказывает противовоспалительное действие и является мощным антиоксидантом.

Для красоты кожи и волос

Морковь богата на витамины А, В, Е, С, а также калий, магний, кальций, йод, железо, фолиевую кислоту и, если принимать ее регулярно, то состояние кожи, ногтей и волос заметно улучшатся.

Для прочности костей

Благодаря витамину К2 морковь снижает риск развития остеопороза и повышает плотность костей. К2 помогает наладить обмен веществ в костных тканях и препятствует вымыванию кальция из костей.

Но несмотря на все полезные свойства, морковь с осторожностью нужно употреблять людям с гастритом, язвой желудка, острым панкреатитом и аллергическими реакциями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть регулярно овощи — важно. Однако не менее важно готовить их правильно, чтобы сохранить максимальную пользу. Рассказываем, каких ошибок следует избегать, готовя овощи.

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