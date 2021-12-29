Какой сладкий продукт может уберечь от потери слуха

Шоколад — это любимая сладость не только детей, но и взрослых. Он может поднять настроение, улучшить мозговую активность, а еще замедлить потерю слуха и появление шума в ушах у людей среднего возраста.

Шоколад (фото из открытых источников)

Как сообщает Nutrients, эта удивительная способность шоколада была выявлена в рамках национального обследования здоровья и питания, когда ученые провели анализ состояния здоровья добровольцев в возрасте от 40 до 64 лет. Эксперты выяснили, что риск потери слуха значительно ниже среди тех людей, которые регулярно употребляют шоколад.

Врачи объяснили результаты исследования тем, что в какао содержатся химические вещества, называемые полифенолы. Они обладают сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут защитить от повреждения слуха.

Кроме того, шоколад богат на витамины В, Е, РР, а также на кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо и другие ценные вещества. А еще он содержит фенилэтиламин, триптофан и анандамид.

Напомним, что взрослые, которые съедали в день в общей сложности 30 граммов темного шоколада (85%), были более счастливы по сравнению с теми, кто ел шоколад с меньшим содержанием какао или вообще отказывался от сладости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Марина Аплетаева назвала ежедневную норму шоколада, которая безвредна для фигуры и здоровья.

Читайте также, что американский врач-реаниматолог Рид Колдвелл рассказал, можно ли умереть, если съесть слишком много шоколада. Оказывается, что у сладости есть токсическая доза, которая может привести к летальному исходу. Но скорее всего, человек попадет в больницу с расстройством пищеварения, чем с передозировкой продукта.

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