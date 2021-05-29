Шоколад — любимое лакомство, как взрослых, так и детей. Но злоупотреблять им не стоит. Американский врач-реаниматолог Рид Колдвелл рассказал, можно ли умереть, если съесть слишком много шоколада.

Шоколад (фото из открытых источников)

Дело в том, что в составе шоколада есть какао-бобы, в которых содержится теобромин — алкалоид с горьковатым вкусом. При попадании в организм он действует как мягкое стимулирующее средство, по эффекту напоминающее кофеин. Он помогает снижать артериальное давление и обладает мочегонным действием.

Американские специалисты говорят, что это вещество в больших количествах может быть токсичным и привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, а также к учащенному сердцебиению, потере аппетита и даже сильной головной боли. А из-за влияния на сердечно-сосудистую систему большая доза теобромина может стать смертельной.

Врач-реаниматолог Рид Колдвелл отметил, что у шоколада есть токсическая доза, которая может привести к летальному исходу. Но скорее всего, человек попадет в больницу с расстройством пищеварения, чем с передозировкой шоколадом. Организм не позволит съесть опасную дозу сладости, поскольку у человека начнется рвота.

Эксперты отметили, что разный тип шоколада содержит в своем составе разное количество теобромина. Например, в горьком около 5,5 мг, а в молочном — 2, 4 мг на 1 грамм шоколада. А вот токсическая доза теобромина для человека — 1 000 мг на 1 кг веса.

Напомним, ученые из университета Ноттингема доказали, что горький шоколад позитивно влияет на наш мозг и позволяет улучшить когнитивные умения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вскоре человечество может остаться без любимого десерта — шоколада.

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