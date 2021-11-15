Какой продукт снижает сахар в крови за 15 минут

Повышенный сахар в крови влияет на общее самочувствие и если не предпринимать никаких мер, то можно спровоцировать серьезные осложнения. Людям с диабетом и у которых предрасположенность к заболеванию рекомендуют пересмотреть свой рацион и добавить в него простой продукт.

Как снизить сахар (фото из открытых источников)

Исследователи выяснили, что быстро снизить уровень сахара в крови можно с помощью миндаля. Такие выводы ученые сделали благодаря эксперименту, в котором участвовали 100 жителей Новой Зеландии. Они съедали ежедневно не менее 42,5 г сырого миндаля или сладкого печенья, на долю обеих закусок приходилось 10% от общего потребления калорий. В день тестирования участники ели стандартный завтрак, а через два часа – орехи или печенье.

Показатели уровня глюкозы в крови измерялись перед едой, а затем через 15 или 30 минут после приема пищи. Исследование показало, что сахар был значительно ниже у тех добровольцев, которые употребляли миндаль.

К слову, этот вид ореха богат на витамины А, С, Е, группы В, а также на кальций, калий, марганец, цинк, железо, а также ценные аминокислоты.

Напомним, что в рационе питания орехи занимают почетное место, потому что являются источником многих витаминов, антиоксидантов и других ценных веществ. Особое внимание эксперты советуют обратить на миндаль. Чем же этот орех так полезен для организма?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые продукты питания могут заметно улучшить состояние нашего организма. Но только при систематическом и ежедневном употреблении. И орехи миндаля – как раз один из таких продуктов.

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