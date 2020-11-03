Врачи рассказали о невероятной пользе миндаля

В рационе питания орехи занимают почетное место, потому что являются источником многих витаминов, антиоксидантов и других ценных веществ. Особое внимание эксперты советуют обратить на миндаль. Чем же этот орех так полезен для организма?

миндаль (фото из открытых источников)

При ежедневном употребление, по словам исследователей, миндаль благоприятно влияет на работу мозга, пищеварительной системы и в целом на показатели здоровья. Он богат на железо (нормализует нервную систему), витамин Е (предотвращает старение), магний (улучшает работу мозга) и другие элементы, которые способствуют правильной работе организма.

Но помимо этого, ученые назвали его удивительные свойства. Оказалось, что миндаль быстро и эффективно борется с метеоризмом (вздутие живота). Дело в том, что этот орех содержит много белка, пищевых волокон, калия, которые незаменимы в лечение разного рода пищевых расстройств.

Также в состав миндаля входят ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают в организме уровень "плохого" холестерина, защищая сердечно-сосудистую систему от развития многих заболеваний. Еще вместе с клетчаткой эти кислоты регулируют уровень глюкозы в крови, предотвращая развитие диабета второго типа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, для кого орехи могут быть опасными.

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