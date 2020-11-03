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Главная Новости Здоровье диета и питание Врачи рассказали о невероятной пользе миндаля
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Врачи рассказали о невероятной пользе миндаля

Миндаль предотвращает различные заболевания

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В рационе питания орехи занимают почетное место, потому что являются источником многих витаминов, антиоксидантов и других ценных веществ. Особое внимание эксперты советуют обратить на миндаль. Чем же этот орех так полезен для организма?

Врачи рассказали о невероятной пользе миндаля

миндаль (фото из открытых источников)

При ежедневном употребление, по словам исследователей, миндаль благоприятно влияет на работу мозга, пищеварительной системы и в целом на показатели здоровья. Он богат на железо (нормализует нервную систему), витамин Е (предотвращает старение), магний (улучшает работу мозга) и другие элементы, которые способствуют правильной работе организма. 

Но помимо этого, ученые назвали его удивительные свойства. Оказалось, что миндаль быстро и эффективно борется с метеоризмом (вздутие живота). Дело в том, что этот орех содержит много белка, пищевых волокон, калия, которые незаменимы в лечение разного рода пищевых расстройств.  

Также в состав миндаля входят ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают в организме уровень "плохого" холестерина, защищая сердечно-сосудистую систему от развития многих заболеваний. Еще вместе с клетчаткой эти кислоты регулируют уровень глюкозы в крови, предотвращая развитие диабета второго типа. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, для кого орехи могут быть опасными.


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Источник: https://profile.ru/news/society/health/mindal-pokazal-effektivnost-v-borbe-s-rasprostranennymi-zabolevaniyami-405673/
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