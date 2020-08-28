Диетолог рассказала, для кого орехи могут быть опасными

Орехи занимают в рационе питания важное место, потому что являются ценным источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Однако, как и любой другой продукт, орехи имеют ряд противопоказаний. Об этом изданию "ВМ" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что наибольшей популярностью пользуется грецкий орех, арахис и фундук. Каждый из них по-своему полезен для организма, но грецкий орех считается лидером среди остальных, потому что содержит большое количество антиоксидантов. Эти виды орехов являются отличным перекусом, потому что хорошо насыщают и обогащают организм железом, калием, цинком, марганцем и другими ценными веществами.

Орехи | IStock

Однако, злоупотребить ими не стоит. В сутки рекомендуется съедать до 50 граммов орехов, а для тех, кто следит за своей фигурой, достаточно будет и 5-8 орешков.

По словам Соломатиной, любые орехи опасно употреблять людям, склонным к аллергической реакции. Также от приема этого продукта стоит воздержаться тем, у кого есть кожные заболевания (дерматит, псориаз). Стоит помнить, что орехи - тяжело перевариваемая пища, поэтому плодом не стоит злоупотреблять людям, у которых есть проблемы с желудком и пищеварением.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орех защитит от вирусных инфекций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!