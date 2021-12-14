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Какой продукт по утрам способствует похудению

Эксперты рассказали, какой продукт нужно употреблять с утра, если вы хотите избавиться от лишних килограмм

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Утром необходимо особое внимание уделять своему рациону, поскольку завтрак помогает возобновить энергию и дает силы на весь день. Тем, кто стремится избавиться от лишних килограмм, эксперты рекомендуют употреблять овсянку.

Какой продукт по утрам способствует похудению

Какой продукт нужно есть утром (фото из открытых источников)

Ученые отметили, что натуральная овсяная каша содержит много клетчатки, которая улучшает пищеварение, снижает в крови уровень "вредного" холестерина и предотвращает нарастание висцерального жира в брюшной полости. Согласно данным исследователей, если употреблять каждый день по 10 граммов растворимой клетчатки, то можно на 3,7% за 5 лет избавиться от висцерального жира. А если к правильному рациону еще и добавить физические упражнения, что можно потерять 7,4% жира. 

Эксперты советуют добавлять в овсянку свежие ягоды, фрукты, семена чиа, авокадо, а также орехи, они сделают блюдо более полезным и сытным. 

А вот от каш быстрого приготовления лучше отказаться, потому что в их составе много сахара и других химических добавок, которые лишь создают видимость полезного завтрака.

Напомним, что многие люди не представляют свой завтрак без овсянки, ведь эта каша является источником клетчатки и сложных углеводов, а также в ее составе много полезных веществ. Но несмотря на это овсянка может навредить здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что овсяная каша давно вошла в список самых полезных и питательных блюд на завтрак. Благодаря своему витаминному составу, она улучшает работу пищеварения и регулирует обмен веществ. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала об удивительных свойствах этого продукта, которые вы могли не знать.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/ovsyanka-po-utram-sposobstvuet-pohudeniju.html
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