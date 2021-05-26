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Какой неприятный «сюрприз» может преподнести овсянка

Диетолог из США Роксана Эсани рассказала, какие проблемы с пищеварением может вызвать овсяная каша

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди не представляют свой завтрак без овсянки, ведь эта каша является источником клетчатки и сложных углеводов, а также в ее составе много полезных веществ. Но несмотря на это овсянка может навредить здоровью.

Какой неприятный «сюрприз» может преподнести овсянка

Чем может навредить здоровью овсянка (фото из открытых источников)

Американский диетолог Роксолана Эсани рассказала, что эта любимая многими каша может усугубить проблемы со здоровьем тем, у которого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например, синдром раздраженного кишечника. Она состоит из большого количества растительных волокон, которые могут спровоцировать вздутие живота, часто сопровождающееся чувством распирания, переполненности, а также болевыми ощущениями.

Но овсяная каша может быть не полезна и для здоровых людей, если ее неправильно приготовить. Каша с молоком будет содержать насыщенные жиры, а различные топинги (мед, сироп, варенье) делают блюдо более калорийный, а это плохо отразится на вашей талии и может спровоцировать другие проблемы со здоровьем. А вот от каш быстрого приготовления и вовсе необходимо отказаться, потому что по словам диетолога, в них нет никакой пользы. Такие каши содержат много сахара и других добавок, негативно влияющих на организм.

Плюс ко всему, эксперт советует делать завтрак максимально разнообразным. К овсянке можно добавить свежих фруктов, которые являются источником витаминов и полезных веществ. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики предупредили о вреде употребления овсяной каши на завтрак. Также гастроэнтеролог рассказала, как можно сократить негативный эффект от указанного продукта.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/22584-dietolog-predupredila-o-nepriyatnom-syurprize-iz-za-ovsyanoy-kashi.html
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