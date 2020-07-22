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Пять интересных фактов об овсянке, которые вы могли не знать

Овсянка — один из самых полезных и питательных завтраков

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять интересных фактов об овсянке, которые вы могли не знать

Овсяная каша давно вошла в список самых полезных и питательных блюд на завтрак. Благодаря своему витаминному составу, она улучшает работу пищеварения и регулирует обмен веществ. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала об удивительных свойствах этого продукта.

Польза для кишечника

Овсяные хлопья почти полностью состоят из клетчатки. В кишечнике грубые волокна не перевариваются, но хорошо очищают стенки от шлаковых отложений и помогают наладить работу пищеварительного тракта.

Очищение от "вредного" холестерина

Клетчатка также не позволяет отправиться в кровь холестериновым массам. А линолевая кислота, содержащаяся в овсе, очищает сосуды от холестерина.

Стабильный уровень сахара

В овсянке содержится бета-глюканы - полисахариды, которые усваиваются в пищеварительной системе в течение 3-4 часов.  Благодаря этому уровень глюкозы плавно повышается и столь же плавно снижается. Это защищает и от внезапных приступов голода, вызванных резким падение глюкозы в крови.

Геркулес или Овсянка?

В 1920-х годах на полках советских магазинов появились овсяные хлопья - расплющенная крупа овса. Товар рекламировался как каша, дающая могучую силу как у греческого бога Геракла, которого римляне называли Геркулесом. Так "Геркулес" стал для нас привычным названием овсяных хлопьев.

Особенности овсянки

Овес сплющивают, чтобы разрушить оболочку зерна, и тем самым сократить время приготовления каши. Классический "Геркулес" варится 20-30 минут. Такое зерно почти полностью сохраняет свои полезные свойства. Сорт "Экстра" достаточно варить 5-10 минут, потому что зерна обработаны сильнее и пропарены. Но из-за этого клетчатка в зернах практически разрушена. Поэтому для приготовления завтрака лучше использовать зерна с меньшей обработкой.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, можно ли есть овсянку каждый день.


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