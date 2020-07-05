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Главная Новости Здоровье диета и питание Можно ли есть овсянку каждый день: ответ диетолога
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Можно ли есть овсянку каждый день: ответ диетолога

Пользу организму приносит только натуральная овсянка

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Можно ли есть овсянку каждый день: ответ диетолога

Bigstock, IPTC

Овсяная каша - один из самых популярных завтраков. Но речь идет только о натуральном, а не быстрорастворимом продукте. Овсянка насыщает наш организм витаминами и полезными веществами, но можно ли ее употреблять каждый день? Об этом на своей странице в Instagram рассказала врач-диетолог Альбина Комиссарова.

"Можно ли есть овсянку каждый день или она "вымывает кальций"? Действительно, доля правды в этом высказывании есть, но 1 ст. молока восполнит эту потерю. Помните, что ключевой момент - разнообразие", - написала она.

Эксперт также отметила, что идеальным можно назвать завтрак, который содержит углеводы, белки, жиры. Если, съев кашу с утра, через полчаса/час вы чувствуете себя голодными - тогда лучше завтракать преимущественно белковой пищей с утра: яйца, курица; творог. А если вы наедаетесь кашей, то основой завтрака должны быть крупы, хлеб, мюсли.

Комиссарова еще предупредила, что на завтрак лучше отказаться от сладкого. Дело в том, что быстрые углеводы дают резкий всплеск инсулина и такой же быстрый спад, из-за этого вас снова замучит голод и скорее всего в течение дня вы будете переедать. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая каша на завтрак снизит риск инсульта


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