Какой продукт оказался очень полезен для мужчин

Улучшить мужское здоровье можно с помощью такого простого продукта как горчица. В ней содержится много витаминов и минералов, в частности кальций, магний и фосфор, которые положительно сказываются на работе организма.

горчица (фото из открытых источников)

Врач Елена Малышева рассказала, что мужчинам нужно почаще добавлять в свой рацион горчицу, потому что она стимулирует приток крови к зоне паха, тем самым улучшая потенцию. Польза продукта дополняется содержанием витаминов C и E, которые необходимы для выработки здоровой спермы и секреции тестостерона.

Кроме того, горчица улучшает обменные процессы в организме и способствует нормальному пищеварению, а высокое содержание в ней изотиоцианатов — органических соединений, подавляет рост злокачественных опухолей.

Также специалист отметила, что горчица обладает сосудорасширяющим эффектом, который способствует снижению давления, тем самым улучшая работу сердца.

Но стоит помнить, что при повышенной чувствительности или неосторожном применении горчица может нанести вред здоровью: стать причиной ожогов кожи и слизистых, вызвать сбой в работе щитовидной железы.

Напомним, что свой рацион необходимо обогащать свежими фруктами и овощами, потому что они богаты на витамины и ценные вещества. И свое внимание эксперты советуют обратить на помидоры, особенно мужчинам. Что в этом овоще особенного, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на уровень тестостерона в мужском организме влияет множество факторов, в том числе и питание. Ученые из Вустерского и Уорикского университетов выяснили, какие пищевые привычки и продукты способствуют его снижению.

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