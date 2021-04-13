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Какие продукты снижают уровень тестостерона у мужчин

Ученые из Вустерского и Уорикского университетов выяснили, какие продукты питания способны снизить мужской тестостерон

сегодня, 19:35
Автор:

Светлана Шкурупий

На уровень тестостерона в мужском организме влияет множество факторов, в том числе и питание. Ученые из Великобритании выяснили, какие пищевые привычки и продукты способствуют его снижению.

Какие продукты снижают уровень тестостерона у мужчин

Какие продукты снижают уровень тестостерона (фото из открытых источников)

Исследователи из Вустерского и Уорикского университетов отметили, что пища, в составе которой мало жиров на 10-15% снижает уровень тестостерона у мужчин, а вегетарианская диета и вовсе до 26%. А этот гормон очень важен для мужского организма, поскольку способствует росту мышц, выработке сперматозоидов, улучшает состояние сердца и выполняет другие функции. Его слишком низкие показатели могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера.

Эксперты отметили, что для нормализации этого гормона стоит организм обогащать пищей, в составе которой много жиров. Но есть одно "НО". В науке о питании жиры — спорная тема, потому что их высокое содержание плохо сказывается на уровне холестерина в крови. Поэтому для человека важно различать типы жиров.

Другие исследователи отметили, что ухудшить процесс выработки тестостерона могут такие продукты: соль, алкогольные напитки (особенно пиво), фаст-фуд, консервы, копчености, кофеин и другие. Их поступление снижает содержание андрогенов.

Напомним, что специалисты назвали пять доступных продуктов, которые способны повысить уровень тестостерона в мужском организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что лишние килограммы могут препятствовать выработке половых гормонов, поэтому мужчины, у которых есть лишний вес, часто сталкиваются с проблемой заниженного сексуального желания.


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Источник: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960076021000716?via%3Dihub#
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