kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.11.2020

BTC/USD

16966.46

ETH/USD

466.44

LTC/USD

72.08

НБУ 17.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Как на мужское либидо влияет лишний вес: ответ диетолога
commentss НОВОСТИ Все новости

Как на мужское либидо влияет лишний вес: ответ диетолога

Лишний вес в результате неправильного питания может мешать нормальной половой жизни

сегодня, 15:22
Автор:

Любовь Блажко

Лишние килограммы могут препятствовать выработке половых гормонов, поэтому мужчины, у которых есть лишний вес, часто сталкиваются с проблемой заниженного сексуального желания. О подобной закономерности рассказала диетолог, аллерголог и иммунолог Марина Аплетаева.

Как на мужское либидо влияет лишний вес: ответ диетолога

Как на мужское либидо влияет лишний вес. Фото: unsplash

Так, специалист уверена в том, что масса тела действительно тесно связана с работой нашей репродуктивной системы, поэтому при серьезных нарушениях ИМТ могут возникнуть проблемы в сексуальной жизни.

"Если мы говорим о дефиците массы тела, который чаще наблюдается у женщин, то он может быть причиной сниженного сексуального желания. Женская физиология устроена так, что при дефиците веса нарушается гормональная функция", — резюмировала Марина.

Диетолог также объяснила, что проблемы с массой тела могут негативно отразиться и на мужском либидо, только у мужчин сексуальное желание снижается в основном при ожирении. 

"Если у мужчины зашкаливает количество лишних килограммов, то нарушается выработка тестостерона, основного мужского гормона. Соответственно — тяга к интимной близости может значительно снижаться. У женщин с большой массой тела такой проблемы обычно не наблюдается. Что нужно делать в подобной ситуации? Стремиться к нормальному балансу массы тела", — подытожила эксперт. 

Также издание "Комментарии" расскажет, девять продуктов-афродизиаков, которые точно работают. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/128281-dietolog-marina-apletaeva-rasskazala-kak-na-muzhskoe-libido-vliyaet-lishnij-ves
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ