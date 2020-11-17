Как на мужское либидо влияет лишний вес: ответ диетолога

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Любовь Блажко
Лишние килограммы могут препятствовать выработке половых гормонов, поэтому мужчины, у которых есть лишний вес, часто сталкиваются с проблемой заниженного сексуального желания. О подобной закономерности рассказала диетолог, аллерголог и иммунолог Марина Аплетаева.
Как на мужское либидо влияет лишний вес. Фото: unsplash
Так, специалист уверена в том, что масса тела действительно тесно связана с работой нашей репродуктивной системы, поэтому при серьезных нарушениях ИМТ могут возникнуть проблемы в сексуальной жизни.
Диетолог также объяснила, что проблемы с массой тела могут негативно отразиться и на мужском либидо, только у мужчин сексуальное желание снижается в основном при ожирении.
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