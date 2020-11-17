Как на мужское либидо влияет лишний вес: ответ диетолога

Лишние килограммы могут препятствовать выработке половых гормонов, поэтому мужчины, у которых есть лишний вес, часто сталкиваются с проблемой заниженного сексуального желания. О подобной закономерности рассказала диетолог, аллерголог и иммунолог Марина Аплетаева.

Как на мужское либидо влияет лишний вес. Фото: unsplash

Так, специалист уверена в том, что масса тела действительно тесно связана с работой нашей репродуктивной системы, поэтому при серьезных нарушениях ИМТ могут возникнуть проблемы в сексуальной жизни.

"Если мы говорим о дефиците массы тела, который чаще наблюдается у женщин, то он может быть причиной сниженного сексуального желания. Женская физиология устроена так, что при дефиците веса нарушается гормональная функция", — резюмировала Марина.

Диетолог также объяснила, что проблемы с массой тела могут негативно отразиться и на мужском либидо, только у мужчин сексуальное желание снижается в основном при ожирении.

"Если у мужчины зашкаливает количество лишних килограммов, то нарушается выработка тестостерона, основного мужского гормона. Соответственно — тяга к интимной близости может значительно снижаться. У женщин с большой массой тела такой проблемы обычно не наблюдается. Что нужно делать в подобной ситуации? Стремиться к нормальному балансу массы тела", — подытожила эксперт.









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