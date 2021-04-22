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Ученые назвали овощ, который спасет мужчин от бесплодия

Ученые из Университета Шеффилда выяснили, употребление какого овоща снижает риск бесплодия у мужчин

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Свой рацион необходимо обогащать свежими фруктами и овощами, потому что они богаты на витамины и ценные вещества. И свое внимание эксперты советуют обратить на помидоры, особенно мужчинам.

Ученые назвали овощ, который спасет мужчин от бесплодия

Какой овощ предотвращает мужское бесплодие / фото: goodfon

Исследователи из Университета Шеффилда (Великобритания) в ходе исследования выяснили, что регулярное употребление помидоров улучшает подвижность сперматозоидов и предотвращает мужское бесплодие. Все дело в ликопине — ярко-красном каротиноидном пигменте, который определяет цвет томатов.

В исследовании приняло участие 60 мужчин в возрасте от 19 до 30 лет. Их разделили на две группы и в течение 12 недель, одна из них принимала добавки с ликопином, а другая — плацебо. Перед началом эксперимента у добровольцев взяли анализы крови и образцы спермы. Результаты показали, что у группы мужчин, которая каждый день принимала ликопин, сперматозоиды были здоровой формы и их активность выросла. Теперь ученые хотят провести более масштабное исследование, чтобы подтвердить свои результаты и также изучить влияние пищевой добавки на мужчин с проблемами фертильности. 

Отметим, что ликопин — один из самых мощных природных антиоксидантов, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака предстательной железы. Он борется с перекисным окислением в организме, блокируя свободные радикалы кислорода.

Напомним, что наряду с физическими нарушениями в репродуктивной сфере и гормональным дисбалансом, в медицине появился термин – психологическое бесплодие. Чем оно опасно и каковы причины его возникновения у женщин?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вызывает бесплодие у мужчин.


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Источник: https://mir24.tv/news/16381258/uchenye-nazvali-ovoshch-kotoryi-spaset-muzhchin-ot-besplodiya
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