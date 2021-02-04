logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37729.63

ETH/USD

1630.85

LTC/USD

148.80

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды О чем молчат мужчины: причины мужского бесплодия
commentss НОВОСТИ Все новости

О чем молчат мужчины: причины мужского бесплодия

Существует заблуждение, что бесплодие является исключительно «женской проблемой», но около одной трети случаев связаны с проблемами здоровья у мужчин

сегодня, 12:28
Автор:

Седлецкая Татьяна

Если вы безуспешно пытаетесь забеременеть, скорее всего, у вас возникает много вопросов по этому поводу.

О чем молчат мужчины: причины мужского бесплодия

Лечение бесплодия у мужчин. Фото: neo-med.biz

Бесплодие — это заболевание, при котором пара не может зачать ребенка. Эксперты не считают, что у пары есть проблемы с плодовитостью, пока они не пытались забеременеть в течение как минимум одного года, или, в течение более шести месяцев, если женщина старше 35 лет.

Что вызывает бесплодие у мужчин?

Проблемы, связанные с производством спермы: чем больше сперматозоидов высвобождается после эякуляции, тем больше шансы пары на зачатие. Мужчины, у которых количество сперматозоидов в 1 мл спермы равно 10 миллионам или менее, могут иметь больше проблем с фертильностью, чем те, у кого нормальное количество сперматозоидов (количество сперматозоидов в 1 мл = от 20 до 200 миллионов).

Чтобы проделать длинный путь от влагалища до яйцеклетки в фаллопиевой трубе, сперматозоиды также должны быть в форме верхушки — те, которые неправильно структурированы, не могут пройти расстояние или проникнуть в яйцеклетку, если они ее достигли.

Проблемы с производством и качеством спермы могут быть связаны с рядом факторов, включая дисбаланс тестостерона или других гормонов, а также: аномалии с тестикулами, варикоцеле (варикозная вена в яичке, которая может поддерживать слишком высокую температуру, неподходящую для сперматозоидов), воздействие определенных экологических токсинов или химических веществ, прием определенных лекарств (например, стероиды), генетические условия, определенные инфекции, рак и его лечение.

Проблемы с выпуском спермы: некоторые проблемы с плодовитостью у мужчин возникают из-за блокировки, которая мешает выпуску сперматозоидов. К таким проблемам относятся: преждевременная эякуляция или проблемы с поддержанием эрекции, ретроградная эякуляция (когда сперма возвращается в мочевой пузырь), закупорка в яичках.

Определенные заболевания или состояния делают некоторые из этих факторов более вероятными, например, диабет, проблемы с мочевым пузырем или предстательной железой могут повлиять на ретроградную эякуляцию. У мужчин с муковисцидозом (наследственное заболевание) часто возникают проблемы с семявыносящим протоком — трубкой, которая переносит сперму из яичек в пенис.

Ранее "Комментарии" писали о том, что мужское бесплодие сегодня все чаще препятствует зачатию детей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.parents.com/getting-pregnant/infertility/causes/health-101-infertility-in-men/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ