О чем молчат мужчины: причины мужского бесплодия

Если вы безуспешно пытаетесь забеременеть, скорее всего, у вас возникает много вопросов по этому поводу.

Лечение бесплодия у мужчин. Фото: neo-med.biz

Бесплодие — это заболевание, при котором пара не может зачать ребенка. Эксперты не считают, что у пары есть проблемы с плодовитостью, пока они не пытались забеременеть в течение как минимум одного года, или, в течение более шести месяцев, если женщина старше 35 лет.

Что вызывает бесплодие у мужчин?

Проблемы, связанные с производством спермы: чем больше сперматозоидов высвобождается после эякуляции, тем больше шансы пары на зачатие. Мужчины, у которых количество сперматозоидов в 1 мл спермы равно 10 миллионам или менее, могут иметь больше проблем с фертильностью, чем те, у кого нормальное количество сперматозоидов (количество сперматозоидов в 1 мл = от 20 до 200 миллионов).

Чтобы проделать длинный путь от влагалища до яйцеклетки в фаллопиевой трубе, сперматозоиды также должны быть в форме верхушки — те, которые неправильно структурированы, не могут пройти расстояние или проникнуть в яйцеклетку, если они ее достигли.

Проблемы с производством и качеством спермы могут быть связаны с рядом факторов, включая дисбаланс тестостерона или других гормонов, а также: аномалии с тестикулами, варикоцеле (варикозная вена в яичке, которая может поддерживать слишком высокую температуру, неподходящую для сперматозоидов), воздействие определенных экологических токсинов или химических веществ, прием определенных лекарств (например, стероиды), генетические условия, определенные инфекции, рак и его лечение.

Проблемы с выпуском спермы: некоторые проблемы с плодовитостью у мужчин возникают из-за блокировки, которая мешает выпуску сперматозоидов. К таким проблемам относятся: преждевременная эякуляция или проблемы с поддержанием эрекции, ретроградная эякуляция (когда сперма возвращается в мочевой пузырь), закупорка в яичках.

Определенные заболевания или состояния делают некоторые из этих факторов более вероятными, например, диабет, проблемы с мочевым пузырем или предстательной железой могут повлиять на ретроградную эякуляцию. У мужчин с муковисцидозом (наследственное заболевание) часто возникают проблемы с семявыносящим протоком — трубкой, которая переносит сперму из яичек в пенис.

Ранее "Комментарии" писали о том, что мужское бесплодие сегодня все чаще препятствует зачатию детей.

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