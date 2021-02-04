О чем молчат мужчины: причины мужского бесплодия

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Седлецкая Татьяна
Если вы безуспешно пытаетесь забеременеть, скорее всего,
у вас возникает много вопросов по этому поводу.
Лечение бесплодия у мужчин. Фото: neo-med.biz
Бесплодие — это заболевание,
при котором пара не может зачать ребенка. Эксперты не считают, что у пары есть
проблемы с плодовитостью, пока они не пытались забеременеть в течение как
минимум одного года, или, в течение более шести месяцев, если женщина старше 35
лет.
Что
вызывает бесплодие у мужчин?
Проблемы,
связанные с производством спермы: чем больше сперматозоидов высвобождается после
эякуляции, тем больше шансы пары на зачатие. Мужчины, у которых количество
сперматозоидов в 1 мл спермы равно 10 миллионам или менее, могут иметь больше
проблем с фертильностью, чем те, у кого нормальное количество сперматозоидов (количество
сперматозоидов в 1 мл = от 20 до 200 миллионов).
Чтобы проделать длинный путь от влагалища до яйцеклетки в
фаллопиевой трубе, сперматозоиды также должны быть в форме верхушки — те,
которые неправильно структурированы, не могут пройти расстояние или проникнуть
в яйцеклетку, если они ее достигли.
Проблемы с производством и качеством спермы могут быть
связаны с рядом факторов, включая дисбаланс тестостерона или других гормонов, а
также: аномалии с тестикулами, варикоцеле (варикозная вена в яичке, которая
может поддерживать слишком высокую температуру, неподходящую для
сперматозоидов), воздействие определенных экологических токсинов или химических
веществ, прием определенных лекарств (например, стероиды), генетические условия,
определенные инфекции, рак и его лечение.
Проблемы
с выпуском спермы: некоторые проблемы с плодовитостью у мужчин возникают из-за блокировки,
которая мешает выпуску сперматозоидов. К таким проблемам относятся:
преждевременная эякуляция или проблемы с поддержанием эрекции, ретроградная
эякуляция (когда сперма возвращается в мочевой пузырь), закупорка в яичках.
Определенные заболевания или состояния делают некоторые
из этих факторов более вероятными, например, диабет, проблемы с мочевым пузырем
или предстательной железой могут повлиять на ретроградную эякуляцию. У мужчин с
муковисцидозом (наследственное заболевание) часто возникают проблемы с
семявыносящим протоком — трубкой, которая переносит сперму из яичек в пенис.
Ранее "Комментарии" писали о том, что мужское бесплодие
сегодня все чаще препятствует зачатию детей.
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