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Мужское бесплодие сегодня все чаще препятствует зачатию детей

Азооспермия или недостаток сперматозоидов в эякуляте затрагивает более 1 миллиона мужчин

сегодня, 15:28
Автор:

Седлецкая Татьяна

Бесплодие затрагивает приблизительно 15% мужского населения, от 10 до 15% этих мужчин страдают от азооспермии, которая составляет примерно 1-2% или более 1 миллиона мужчин. Большинство людей с азооспермией имеют нормальные объемы спермы, но не понимают, что в их жидкости нет сперматозоидов.

Мужское бесплодие сегодня все чаще препятствует зачатию детей

Бесплодие у мужчин. Фото: libertatea.ro

Типы

Два основных типа азооспермии определяются как обструктивный и необструктивный. Если человек имеет обструктивный тип, это означает, что сперма вырабатывается внутри яичка, но она каким-то образом заблокирована и не может выйти наружу. Необструктивная (секреторная) азооспермия – это глубокое нарушение синтеза сперматозоидов вследствие первичной тестикулярной недостаточности — яички уменьшены в размерах в результате врожденной или приобретенной патологии.

Причины

Большинство случаев данного заболевания являются идиопатическими или имеют неизвестные причины. Для обоих видов азооспермии могут быть редкие генетические причины, которые ухудшают производство или транзит спермы.

Симптомы и диагностика

Нет никаких очевидных признаков, таких как боль, которая могла бы указать, что у человека есть азооспермия. Исключение составляют мужчины с низким уровнем гормонов. Азооспермия чаще всего диагностируется, когда пара обнаруживает, что они неспособны к зачатию. Анализ спермы — единственный способ определить, присутствует ли это условие.

Лечение

Лечение азооспермии зависит от причины. Обструктивный тип, вызванный осложнениями после инфекции, передающейся половым путем, или из-за грыжи, успешно восстанавливается с помощью микрохирургии. В редких случаях с гормональной недостаточностью азооспермия может лечиться с помощью гонадотропинов.

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Источник: https://www.parents.com/
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