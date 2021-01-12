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Болезни, которые чаще всего поражают мужчин

Медики отмечают, что стадии заболеваний на этапе обращения у мужчин более запущены из-за игнорирования необходимости проходить регулярный медосмотр

сегодня, 03:55
Автор:

Ольга Чародий

Медики назвали заболевания, которые чаще всего поражают представителей сильного пола

Болезни, которые чаще всего поражают мужчин

Фото: foodandmood.com.ua

1. Паховая грыжа. У мужчин она встречается в 9 раз чаще, чем у женщин. Ею страдают 27 % населения планеты.

 2. На втором месте по распространенности среди мужчин — камни в почках и подагра. В целом мужчин чаще поражают заболевания мочеполовой системы.

3. Кардиопатологии и Инфаркт миокарда. Все дело в том, что в теле мужчин намного активнее, чем у дам образуется висцеральный жир. При его избыточном накоплении он не только деформирует фигуру, но и становится фактором, который повышает риск болезней сердца. Медики отмечают, что стадии заболеваний на этапе обращения у мужчин более запущены из-за игнорирования необходимости проходить регулярный медосмотр.

Напомним, за терморегуляцию отвечают гормоны. В случае, если их уровень не в норме, а снижен, тогда человеку становится всегда холодно. Кроме того, на постоянное чувство холода может влиять и пониженное давление (гипертония). Это связано с более медленной циркуляцией крови.  Также, люди страдающие болезнью Рейно, могут часто испытывать чувство холода.  Постоянное замерзание может вызывать анемия, которая появляется при низком гемоглобине. Основной причиной снижения уровня гемоглобина является плохое и несбалансированное питание. Сосудистые нарушения тоже могут привести к постоянному чувству холода в конечностях. Подобные нарушения в основном вызваны атеросклерозом, а также курением. Кроме того Оксана Морозова объяснила, что состояние зябкости может свидетельствовать об инфекционном заболевании. Однако некоторые из них могут протекать в практически незаметной форме. Один лишь признак может её выдать – это постоянный озноб.




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Источник: https://golos.ua/
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