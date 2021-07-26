Какой продукт может продлить жизнь на пять лет

Правильное питание — основа здоровья, поэтому если хотите увеличить продолжительность жизни, обогащайте рацион полезными продуктами. Одним из них является жирная рыба, в составе которой много ненасыщенных омега-3 жирных кислот.

Какой продукт может продлить жизнь / Фото: kartinkin

Ученый Алейс Сала-Вила из Медицинского научно-исследовательского института Госпиталь дель Мар отметил, что высокий уровень этих кислот в организме положительно сказывается на работе всего организма, и эти вещества могут увеличить продолжительность жизни почти на 5 лет. Такие выводы исследователь сделал на основе результатов многолетних наблюдений за людьми старше 65 лет, которые показали, что пользу организму приносят четыре типа жирных кислот, в том числе и омега-3.

Как известно, ценными источниками этих веществ является рыба (сардины, тунец, лосось, сельдь), поэтому ее нужно почаще добавлять в свое меню. Здоровому человеку достаточно дважды в неделю есть рыбу, чтобы в организме сохранялся достаточный уровень полезных кислот. Ненасыщенные омега-3 жирные кислоты снижают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшают кровоснабжение, помогают нормализовать давление, а также повышают когнитивные функции мозга (концентрацию внимания и память).

Напомним, эксперты перечислили простые напитки, употребление которых может улучшить здоровье и продлить жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для "продления жизни" человеку нужно смеяться каждый день не менее 30 минут. Однако, согласно выводам, сделанными итальянскими учеными, такой оздоровительный эффект может подарить только радостный и добросердечный смех, а не "ядовитый" или ироничный.

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