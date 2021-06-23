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Главная Новости Здоровье диета и питание Эксперты назвали напитки, которые могут продлить жизнь
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Эксперты назвали напитки, которые могут продлить жизнь

Эксперты перечислили простые напитки, употребление которых может улучшить здоровье и продлить жизнь

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Правильное питание — основа здоровья, поэтому нужно следить за тем, чтобы рацион был полезным и правильно сбалансированным. Исследователи назвали напитки, которые должны регулярно появляться в меню, потому что они способствуют долголетию. 

Эксперты назвали напитки, которые могут продлить жизнь

напитки, которые могут продлить жизнь (фото из открытых источников)

Чай матча

Это излюбленный чай средневековых буддистских монахов, который стал одним из главных фуд-трендов последних лет и продолжает сохранять свою популярность. Этот напиток обладает целым спектром полезных свойств, в частности улучшает пищеварение, очищает организм от шлаков и токсинов, повышает уровень энергии, защищает от онкологии, омолаживает кожу и способствует долголетию. 

Ромашковый чай

Этот напиток часто применяют в народной медицине, потому что он обладает антибактериальным и успокаивающим эффектом. Американские исследователи выяснили, что употребление этого напитка снижает риск преждевременной смерти на треть. Ромашковый чай избавляет от мигрени, снижает "вредный" холестерин и укрепляет сердце. 

Чай ройбуш

Этот чай появился на украинском рынке недавно, но уже завоевал сердца любителей чая. Ройбуш используют для профилактики и лечения многих заболеваний, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет, способствует хорошему пищеварению, замедляет процессы старения, защищая организм от развития серьезных заболеваний. 

Напомним, медики назвали простые напитки, которые тонизируют организм и являются самыми полезными в жаркую погоду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки стоит пить на голодный желудок, чтобы запустить обменные процессы и улучшить состояние здоровья.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1452559/how-to-live-longer-matcha-green-tea-boost-longevity
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