Эксперты назвали напитки, которые могут продлить жизнь

Правильное питание — основа здоровья, поэтому нужно следить за тем, чтобы рацион был полезным и правильно сбалансированным. Исследователи назвали напитки, которые должны регулярно появляться в меню, потому что они способствуют долголетию.

напитки, которые могут продлить жизнь (фото из открытых источников)

Чай матча

Это излюбленный чай средневековых буддистских монахов, который стал одним из главных фуд-трендов последних лет и продолжает сохранять свою популярность. Этот напиток обладает целым спектром полезных свойств, в частности улучшает пищеварение, очищает организм от шлаков и токсинов, повышает уровень энергии, защищает от онкологии, омолаживает кожу и способствует долголетию.

Ромашковый чай

Этот напиток часто применяют в народной медицине, потому что он обладает антибактериальным и успокаивающим эффектом. Американские исследователи выяснили, что употребление этого напитка снижает риск преждевременной смерти на треть. Ромашковый чай избавляет от мигрени, снижает "вредный" холестерин и укрепляет сердце.

Чай ройбуш

Этот чай появился на украинском рынке недавно, но уже завоевал сердца любителей чая. Ройбуш используют для профилактики и лечения многих заболеваний, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет, способствует хорошему пищеварению, замедляет процессы старения, защищая организм от развития серьезных заболеваний.

Напомним, медики назвали простые напитки, которые тонизируют организм и являются самыми полезными в жаркую погоду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки стоит пить на голодный желудок, чтобы запустить обменные процессы и улучшить состояние здоровья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!