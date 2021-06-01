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Сколько надо смеяться, чтобы продлить жизнь

Итальянские ученые выяснили, сколько человеку нужно смеяться, чтобы продлить себе жизнь

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, каждый слышал поговорку: "Смех продлевает жизнь". Теперь она научно обоснована. Исследователи из Италии подсчитали, сколько человеку нужно смеяться каждый день, чтобы улучшить показатели своего здоровья.

Сколько надо смеяться, чтобы продлить жизнь

Как продлить жизнь с помощью смеха / Фото: freepik

Известно, что смех благоприятно действует на организм, в частности, снимает напряжение, головную боль, повышает иммунитет, а также улучшает качество дыхания и кровоснабжения тканей и органов.

Итальянские ученые заявили, что для "продления жизни" человеку нужно смеяться каждый день не менее 30 минут. Но такой оздоровительный эффект может подарить только радостный и добросердечный смех, а не "ядовитый" или ироничный. Да, как оказалось, не все виды смеха одинаково полезны. 

Другое исследование показало, что современный человек смеется на 10 минут меньше, чем полвека назад. В некоторых странах даже придумали, как сделать так, чтобы люди смеялись больше. Во Франции, например, есть курсы смеха, а в Италии — популярная йога смеха.

Эксперты также заявили, что во время смеха в организме человека происходит выброс адреналина и усиление защиты иммунной системы.

Как показывает практика, положительно настроенные люди всегда легче находят общий язык с окружающими и легче справляются с определенными трудностями. Поэтому стоит почаще смеяться и дарить смех ближним. 

Напомним, что с возрастом люди теряют способность смеяться и радоваться по любому поводу. И очень зря! Есть специальная наука, изучающая влияние смеха на организм человека. Узнайте, какие факты ей удалось подтвердить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о самых громких розыгрышах в истории. 


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Источник: https://zhyvyaktyvno.org/news/vchen-virahuvali-sklki-treba-smyatisya-schob-prodovzhiti-zhittya
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