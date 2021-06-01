Сколько надо смеяться, чтобы продлить жизнь

Пожалуй, каждый слышал поговорку: "Смех продлевает жизнь". Теперь она научно обоснована. Исследователи из Италии подсчитали, сколько человеку нужно смеяться каждый день, чтобы улучшить показатели своего здоровья.

Как продлить жизнь с помощью смеха / Фото: freepik

Известно, что смех благоприятно действует на организм, в частности, снимает напряжение, головную боль, повышает иммунитет, а также улучшает качество дыхания и кровоснабжения тканей и органов.

Итальянские ученые заявили, что для "продления жизни" человеку нужно смеяться каждый день не менее 30 минут. Но такой оздоровительный эффект может подарить только радостный и добросердечный смех, а не "ядовитый" или ироничный. Да, как оказалось, не все виды смеха одинаково полезны.

Другое исследование показало, что современный человек смеется на 10 минут меньше, чем полвека назад. В некоторых странах даже придумали, как сделать так, чтобы люди смеялись больше. Во Франции, например, есть курсы смеха, а в Италии — популярная йога смеха.

Эксперты также заявили, что во время смеха в организме человека происходит выброс адреналина и усиление защиты иммунной системы.

Как показывает практика, положительно настроенные люди всегда легче находят общий язык с окружающими и легче справляются с определенными трудностями. Поэтому стоит почаще смеяться и дарить смех ближним.

Напомним, что с возрастом люди теряют способность смеяться и радоваться по любому поводу. И очень зря! Есть специальная наука, изучающая влияние смеха на организм человека. Узнайте, какие факты ей удалось подтвердить.

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