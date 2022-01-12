Какой популярный продукт назвали источником канцерогенов

О том, что фаст-фуд является вредной пищей, пожалуй, знают все. Но при этом, различные бургеры, картошка фри и другие "быстрые" закуски, пользуются большой популярностью. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, от какого популярного продукта стоит отказаться, потому что он — источник канцерогенов.

В каком продукте содержатся много канцерогенов (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Medikforum, гамбургеры, которые являются "шедеврами" фастфуд-кулинарии губительно действуют на организм и могут оказаться смертельно опасными для своих почитателей.

Эксперт отметил, что в составе гамбургера есть большое количество канцерогенов — веществ, которые образовываются в пище в процессе "агрессивной" переработки и многократной жарки. По словам Мясникова, в одном продукте хватает этих опасных компонентов, чтобы они спровоцировали воспалительный процесс в организме и вызвали различные заболевания, в частности ожирение.

При регулярном употреблении фаст-фуда могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой и пищеварением.

Напомним, чтобы защитить организм от многих заболеваний, врачи рекомендуют должное внимание уделять своему рациону, в частности обогащать его полезными продуктами. А от чего стоит полностью отказаться?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украину из Польши доставили партию печенья, в состав которого входит пальмовое масло с канцерогенным органическим соединением монохлор-1,2-пропандиол (3-MCPD).

Читайте также, что организм нужно обогащать антиоксидантными веществами, потому что они замедляют старение и нейтрализуют действие свободных радикалов, предотвращая развитие серьезных заболеваний. Но в каких продуктах содержатся эти антиоксиданты?

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